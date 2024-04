video suggerito

Aumento costo biglietto Atac, Meleo (M5s): “Assurdo alzare i prezzi, danneggia i cittadini più deboli” Il costo dei biglietti per bus e metro a Roma probabilmente passerà da 1,5 a 2 euro per la corsa singola. “Non è accettabile, perché va a danneggiare fasce più deboli della popolazione e scoraggia l’uso del trasporto pubblico”, ha commentato a Fanpage.it l’ex assessora ai Trasporti di Virginia Raggi e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Linda Meleo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nei giorni scorsi il sindaco Gualtieri di fatto ha confermato l'aumento del costo dei biglietti per bus e metro a Roma, che probabilmente passerà da 1,5 a 2 euro per la corsa singola. "Non è accettabile, perché va a danneggiare fasce più deboli della popolazione e scoraggia l'uso del trasporto pubblico", ha commentato a Fanpage.it l'ex assessora ai Trasporti e poi ai Lavori Pubblici di Virginia Raggi e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Linda Meleo.

È sbagliato aumentare il costo dei biglietti per bus e metro?

Assolutamente sbagliato. A oggi, l’aumento è solo legato a una questione di gestione di cassa, ma non a un netto passo in avanti nel percorso qualitativo del servizio: se il servizio non è ancora arrivato a un livello soddisfacente, è assurdo fissare prezzi più alti. Tra l'altro in un momento in cui, anche visti i disagi per il traffico dovuti ai cantieri per il Giubileo si dovrebbero invece creare le condizioni per usare sempre di più il TPL di linea e non di linea. Su questo fronte lo scorso anno, è stato approvato in aula un mio ordine del giorno che impegnava Sindaco e Giunta a tenere fermo il prezzo del biglietto. Speriamo non rimanga inevaso.

È la Regione Lazio a decidere le modifiche tariffarie, eppure il sindaco ha detto che questo aumento è ‘necessario’ allo stato attuale. Perché?

In realtà, c'è una procedura di co-decisione, non è decisione che può essere presa in via unilaterale dalla Regione. Ciò detto, ritengo che debbano essere messe sul campo, in questo momento storico, misure per tenere fermo il prezzo del biglietto. A partire dai contributi che Regione può far transitare in più a Roma, dedicando alla Capitale l'attenzione che merita anche in vista degli appuntamenti giubilari. Credo anche che bisogna agire con forza su altre leve, a partire dal contrasto all'evasione che pare essere ancora molto alta, fino ad arrivare a valorizzare altre attività come la sosta tariffata, oltre che a tutte le misure di carattere operativo. Abbiamo lasciato un piano industriale solido all'amministrazione di Gualtieri e un'azienda risanata e salvata dal fallimento, che speriamo si prosegua nelle sue linee di azione.

Il sindaco ha promesso che comunque questo eventuale aumento riguarderà soltanto le corse singole e non gli abbonamenti, che invece saranno ridotti. Una proposta convincente?

E' un modo per differenziare il prezzo, che però guarda solo a determinate categorie di cittadini. Non tutti i cittadini, soprattutto le fasce più deboli o le famiglie più numerose, possono permettersi di affrontare una spesa annua legata agli abbonamenti e spesso cittadini sono utilizzatori frequenti ma non giornalieri. Come li tuteliamo? Non mi convince affatto questa formula.

Ancora nulla, invece, sul nuovo contratto di servizio per ATAC, prorogato per l’ennesima volta…

Siamo alla quinta proroga del contratto di servizio. Trovo molto grave questa situazione. Ricordo che il contratto di servizio in essere è quello che risale al 2015, prorogato poi di due anni, dal 2019 fino al 2021, con una nostra delibera del 2018, che era stata impugnata dall'AGCM, ma sulla cui bontà si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato, decretando definitivamente la qualità del percorso immaginato durante l'amministrazione a 5 Stelle. Credo che su questo punto, l'Amministrazione di Gualtieri debba velocemente arrivare a un punto di arrivo, o c'è il rischio che tutto il percorso di risanamento messo sul campo durante i nostri anni sia vanificato.

Sui lavori di rinnovo dei binari ci sono state polemiche sulla nuova chiusura anticipata della Metro A. Gualtieri e i suoi assessori hanno risposto che questi lavori sono necessari e non sono stati fatti dalla vostra giunta. È così?

In realtà, è vero esattamente il contrario. Questi lavori in corso, sono proprio frutto di un lavoro di cui io stessa mi sono occupata direttamente. A novembre 2021, i lavori stavano per iniziare. La nostra giunta fortunatamente, ha lasciato appalti avviati o in corso di essere inviati di cui oggi Gualtieri e la Giunta possono godere, a beneficio della città. Tutti i lavori che oggi sono in corso su metro A e B, così come i progetti sui tram, l'acquisto dei 30 nuovi treni della metropolitana, e tanto altro, è frutto del nostro lavoro. Ricordo poi che durante gli anni di Governo Raggi, abbiamo messo in strada quasi 900 nuove vetture bus, un numero che è ben più alto dei bus acquistati nei 15 anni precedenti. Questi sono i fatti, tutti documentabili facilmente.

Sui tram c’è qualche ritardo. Neanche la prima tratta del tram TVA, infatti, sarà realizzata in tempo per il Giubileo e diversi problemi sembrano esserci sulla tratta di via Nazionale. Una promessa mancata?

Una prevedibile mancata promessa, per chi conosce bene gli appalti pubblici di opere così complesse. L'errore ritengo sia quello di rincorrere gli annunci su attività così complesse. Peraltro, questa opera non piace a una parte della maggioranza, come emerso anche durante un consiglio straordinario dedicato proprio alla TVA, in cui un mio ordine del giorno per portare avanti con forza l'opera, ha ricevuto voto contrario di una parte della maggioranza. Temo che con l'inizio del Giubileo, l'attuale maggioranza dovrà fare i conti su come gestire la mobilità e lo spostamento dei pellegrini coi cantieri ancora aperti. Temo, a esempio, che non sarà pronta neanche l'opera, molto complessa senza ombra di dubbio, di Piazza Pia. Spero di sbagliarmi.