Nasconde la cocaina nella cassetta degli attrezzi in auto: condannato soldato pusher Dieci mesi e il pagamento di oltre 2000 euro di multa: questa la condanna per un soldato dell’esercizio che spacciava cocaina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Lo hanno trovato in possesso di cocaina, che teneva nascosta dentro alla cassetta degli attrezzi e l'hanno arrestato per spaccio. È successo ad un soldato dell'esercito pusher, scoperto nel Viterbese nel 2019, insieme ad un complice.

Imputato a processo, ha chiesto il rito abbreviato, con cui sia lui che il complice hanno ottenuto lo sconto di un terzo della pena. Il soldato è stato condannato a 10 mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 2267 euro. Per il complice, invece, la pena è di 6 mesi e 20 di reclusione e una multa da 1500.

Il ritrovamento del soldato pusher con la droga

I due, il soldato e il complice, sono stati fermati nel 2019 sulla Teverina, come ricorda Tuscia Web.eu. Stavano viaggiando a bordo di un'automobile intestata ad una terza persona quando sono stati bloccati dai carabinieri, che hanno svolto la perquisizione. All'interno di una cassetta degli attrezzi presente nell'automobile, i militari hanno trovato circa 20 grammi di cocaina, sufficiente per 46 dosi. È così che, entrambi, sono finiti nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il processo e la condanna

Il fermo dei due è stato convalidato dal giudice, ma i tempi del processo per direttissima si sono dilatati e, alla fine, c'è stato il rito abbreviato. L'accusa ha chiesto per entrambi una condanna a otto mesi, con lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito. La difesa ha puntato sulle prove insufficienti, perché la cassetta nell'auto non apparteneva ai due a bordo. Questa linea non è bastata e il giudice ha condannato il soldato pusher a 10 mesi e il complice a sei mesi e 20, a cui si aggiungono i pagamenti delle multe, rispettivamente da 2267 e 1500 euro.