Spruzza spray urticante sulla metro a Roma e poi scappa: panico e malori tra i passeggeri Sulla metropolitana di Roma un uomo avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro i passeggeri. In diversi hanno avuto malori. Si ipotizza che l'autore del gesto sia un borseggiatore.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio, sulla metropolitana di Roma un uomo avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro i passeggeri. In diversi hanno avuto malori. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari. I responsabili sono fuggiti. Nessuno ha invece riportato per fortuna gravi ferite. Si ipotizza che l'autore del gesto sia un borseggiatore, ma è ancora da confermare.

L'episodio si è verificato poco dopo le 18 su un vagone della metro A dove c'erano molti pendolari e turisti. Qualcuno avrebbe spruzzato lo spray urticante contro i passeggeri rendendo così l'aria irrespirabile. È quindi scoppiato il panico. Alla stazione Barbarini della metro, il vagone si è quindi fermato così da far scendere tutti i passeggeri. Tra loro ci sarebbe stato anche l'aggressore che, approfittando del caos, è riuscito a scappare prima ancora che arrivassero le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuto il personale Atac e ovviamente gli operatori sanitari del 118. I paramedici hanno soccorso una ragazza, che si trovava vicino all'uomo e che è stata colpita al volto dalla sostanza. Dopo essere stata medicata sul posto, è stata accompagnata in commissariato dove ha sporto denuncia. Nel frattempo gli agenti del reparto volanti e del commissariato Villa Glori hanno svolto tutti i rilievi del caso e raccolto alcune testimonianze.

Potrebbe trattarsi di un uomo che avrebbe spruzzato per aprirsi un varco o per tentare un borseggio o dopo averci provato: le immagini delle telecamere di sicurezza sono al vaglio degli investigatori. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, il servizio della metropolitana non è stato sospeso e non si sono verificati nemmeno ritardi.