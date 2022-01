Il tram 8 torna attivo da sabato 29 gennaio: collega Casaletto a piazza Venezia Torna attiva nella giornata di questo sabato, 29 gennaio, la linea del tram 8, che collega via del Casaletto a piazza Venezia, ad una ventina una ventina di giorni dalla chiusura: dal 10 gennaio erano stati predisposti autobus sostitutivi.

A cura di Beatrice Tominic

Torna attiva dalla giornata di questo sabato, 29 gennaio, la linea del tram 8, chiusa in questi giorni a causa dei lavori per il rifacimento dell'asfalto in circonvallazione Gianicolense e in viale Trastevere e la sostituzione dei binari nella zona del capolinea Casaletto. Dal 10 gennaio, infatti, è stato organizzato un servizio di autobus sostitutivo, individuato come 8Nav, per collegare la linea di tram rimasta scoperta che, da via del Casaletto porta a piazza Venezia, passando per i quartieri di Monteverde, Trastevere e davanti alla Bocca della Verità. Dopo 20 giorni di chiusura, si prevede che il servizio della linea tornerà attivo e che i bus sostitutivi verranno soppressi, come abbiamo visto, questo sabato, ma alcuni cittadini e alcune cittadine che hanno seguito più da vicino i lavori restano perplessi.

Il dubbio dei cittadini e delle cittadine

Come si legge in un articolo pubblicato oggi da Il Corriere della Sera, infatti, i cittadini e le cittadine della zona in cui sono stati realizzati i lavori sui binari utilizzati dal tram per compiere la tratta Casaletto- piazza Venezia hanno notato che restano diverse imperfezioni sull'area in cui sono stati realizzati i lavori. Buche, dossi, avvallamenti e screpolature che, sicuramente, non sono avvertite dai tram potrebbero, però, rappresentare un pericolo per tutti i mezzi più leggeri, come i motorini.

I lavori non finiscono qui

Questi lavori, però, come ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè in una nota pubblicata lo scorso 4 gennaio, sono soltanto i primi di una serie di interventi di sostituzione dei binari fra i capolinea di Casaletto e Piazza Venezia che si concluderanno solo nel 2022. Negli ultimi mesi, a quelli sulla linea fra Casaletto e piazza Venezia, sono diverse le opere dedicate alle infrastrutture e ai trasporti romani. Oltre alle riapertura, dopo oltre un anno di chiusura, del tram 2, infatti, si rendono necessari ulteriori interventi di manutenzione perché, come ha dichiarato Patanè in un post su Facebook"le condizioni dell’armamento tranviario scontano anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria".