Dopo oltre un anno di interruzione riparte a Roma il tram 2, che collega Flaminio a piazza Mancini

Il tram numero 2 torna in servizio dopo oltre un anno di interruzione. "Per il tram 2 la precedente Amministrazione aveva dichiarato che i lavori sarebbero stati ultimati nel 2022, ma siamo riusciti ad imprimere una forte accelerazione. Ringrazio quindi Atac per l’impegno e la velocità con cui sono stati ultimati i lavori. Continueremo a lavorare senza sosta per cambiare le cose. Abbiamo già ampliato le risorse a disposizione dedicate al rinnovo dell’armamento tramviario, che rappresenta una priorità per migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto pubblico di Roma. E proseguiremo il lavoro di progettazione di nuove tranvie che abbiamo subito avviato”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Patanè: "Linea strategica per il trasporto pubblico romano"

Presente all'inaugurazione anche l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè: "Si tratta di una linea importante e strategica per la mobilità cittadina, un’autentica porta di accesso al centro perché si collega con la Metro A e con la Roma-Viterbo. La linea è stata ferma per oltre un anno per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato".

Il percorso del tram 2

La tratta collega piazzale Flaminio – piazza del Popolo con piazza Mancini. Percorre via Flaminia, viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio. Collega inoltre piazzale Flaminio con l'Auditorium Parco della Musica e con il Maxxi.

Dal 18 dicembre verrà anche ripristinata sull'intero percorso la linea tram 19 che collega Centocelle a piazza Risorgimento. Verrà inoltre riprogrammata la linea tram 3: la circolazione tramviaria sarà attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia.