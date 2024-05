video suggerito

Sesso in cambio di sussidi e mazzette in cambio di affidamenti: sei arresti per corruzione Al centro dell’inchiesta un dirigente del comune di Campagnano di Roma. L’inchiesta è scattata dopo la denuncia dei colleghi dei servizi sociali. Documentati due episodi di corruzione con le mazzette che giravano negli uffici comunali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Sei persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Bracciano, nell'ambito di un'inchiesta di corruzione. I provvedimenti cautelari sono scattati al termine di un'inchiesta coordinata dalla procura di Tivoli. In tutto sono sette le persone coinvolte, e accusate a vario titolo di tentata concussione sessuale, corruzione, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

L'inchiesta è scattata dopo che i servizi sociali del Comune di Campagnano, hanno trasmesso in procura una relazione che metteva nel mirino le attività illecite condotte da un funzionario del comune dell'hinterland Nord di Roma. Al centro dell'inchiesta dei carabinieri ci sta infatti un dirigente pubblico di 64 anni che avrebbe sistematicamente abusato del proprio ruolo.

Secondo quello che viene descritto come "un sistematico e collaudato modus operandi", il 64enne avvicinava delle donne in condizioni economiche difficile e di marginalità sociale, promettendo loro l'accesso a diverse forme di sostegno e sussidio, in cambio di prestazione sessuali.

Non solo, nel corso delle indagini sono stati documentati due distinti episodi di corruzione: il funzionario pubblico avrebbe intascato denaro da parte di una società cooperativa di un'associazione culturale in cambio dell'aggiudicazione di alcuni servizi. Grazie alle telecamere installate di nascosto nell'ufficio dell'uomo, i militari hanno potuto documentare anche lo scambio di una mazzetta: tanto si sentiva al sicuro l'uomo che non avrebbe esitato a farsi consegnare una "bustarella" direttamente in ufficio. In questo momento i carabinieri stanno perquisendo gli uffici comunali al fine di acquisire elementi utili a verificare la regolarità di assegnazioni e atti pubblici.