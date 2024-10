video suggerito

Cambio di assessori a Roma: dentro Smeriglio e Bugarini, rientra pure Albino Ruberti Lasciano Gotor, assessore alla Cultura, e Catarci, assessore al Personale. Al loro posto Smeriglio e Bugarini, attuale capo segreteria di Gualtieri. Al suo posto, Albino Ruberti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due nuovi assessori nella giunta guidata da Roberto Gualtieri. Il sindaco ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, e ha nominato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Cambio anche all'assessorato al Personale: Andrea Catarci sarà direttore del nuovo ufficio di scopo all'interno del Gabinetto del sindaco che sarà denominato "Giubileo delle persone e Partecipazione. Il suo sostituto è Giulio Bugarini, attuale capo di segreteria di Gualtieri.

Gotor ha scritto su Facebook che la sua decisione è stata di tipo personale, "a lungo meditata che non è stato facile prendere e sono contento che l'incarico sarà assunto nei prossimi giorni da Massimiliano Smeriglio, un politico di esperienza e un uomo di cultura che conosco e apprezzo da tanti anni e al quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro". "Desidero subito liberare il campo da ogni possibile equivoco: arrivo a questa decisione non per ragioni politiche, che non sussistono dal momento che è pieno e convinto il mio sostegno a questa Amministrazione e continuerà a esserlo, ma di carattere personale e professionale che mi pare giusto condividere con voi".

L'impegno da assessore, ha sottolineato, "è assai gravoso" e "sempre più ho sentito stridere con il fatto che ho due figlie di 8 e 13 anni le quali, trovandosi in un'età preziosa della crescita che sia per loro sia per me non tornerà, hanno bisogno di una presenza più assidua del padre".

Rientra Ruberti, che lasciò nel 2022 per un video shock

A ricoprire l'incarico di Bugarini sarà invece Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Zingaretti alla Regione Lazio e poi proprio del sindaco Gualtieri. Si dimise dall'incarico a seguito di un video pubblicato ad agosto 2022, con frasi shock: “Se devono inginocchia’ davanti. Io li sparo, li ammazzo”, una delle espressioni di Ruberti che finì al centro delle polemiche.

Chi è Massimiliano Smeriglio, nuovo assessore alla Cultura

Massimiliano Smeriglio è il nuovo assessore alla Cultura di Roma Capitale. Tra il 2013 e il 2019 è stato vicepresidente di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio e assessore, poi è stato eurodeputato dal 2019 al 2024, eletto nelle liste del Partito democratico. Alle ultime Elezioni Europee si è presentato nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra, ma non è stato eletto. Politico, scrittore, è anche docente universitario in Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.

Le prime dichiarazioni del neo assessore: "Ascolterò, investiremo in un tour per comprendere meglio gli umori, i bisogni e i desideri della città: dai municipi agli operatori e le operatrici culturali, dalle associazioni alle imprese creative, dall'intellettualità diffusa alla cultura popolare, dalle università al sistema scolastico, dalle parrocchie ai centri sociali. Con due assi di lavoro: riappropriazione e riconciliazione. Riappropriazione per accorciare le distanze tra le diverse città di Roma, tra la grande bellezza e la sterminata periferia urbana. Al centro di questo asse di lavoro i cittadini e le cittadine romane, la loro identità, la capacità di sentirsi a proprio agio nel fruire lo straordinario patrimonio storico, architettonico, paesaggistico della Capitale. Riconciliazione, al tempo del Giubileo, significa grazia, perdono, indulgenza. Significa valorizzare il profilo di Roma come città del dialogo, della pace, della solidarietà.

Chi è Giulio Bugarini, nuovo assessore al Personale

Il nuovo assessore capitolino al Personale è Giulio Bugarini. Laureato in scienze statistiche ed economiche, attualmente è funzionario in aspettativa di Lazio Innova. E' stato consigliere, vicepresidente e assessore nel municipio di Cinecittà e poi caposegreteria dell'assessore regionale del Lazio al Turismo e Sviluppo Economico dal 2007 al 2009. Consigliere comunale del Pd dal 2019 al 2021, da quell'anno ricopre la carica di capo segreteria del sindaco Gualtieri.