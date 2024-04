video suggerito

Dove vivono i cittadini più ricchi del Lazio: a sorpresa un comune dei Castelli guida la classifica Il comune di Grottaferrata è primo in classifica, segue la Capitale al secondo posto. Ai Parioli il reddito più alto a Roma. Terelle è il centro più povero del Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grottaferrata (Immagine di repertorio LaPresse)

I cittadini più ricchi del Lazio sono a Grottaferrata, ai Castelli Romani, mentre i più poveri sono a Terelle, un comune in provincia di Frosinone, che si registra anche come il nono comune meno abbiente d'Italia. Sono alcuni dei dati che emergono per la regione Lazio dal report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2023 basate sull'anno di imposta del 2022 e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Grottaferrata sorpassa Roma, oltre 29 mila euro pro capite all'anno

Dalle dichiarazioni dei redditi emerge il primato dei centri dei Castelli con la provincia di Roma che guida la classifica del Lazio. Le ultime posizioni della graduatoria sono invece occupate dalla provincia di Frosinone.

Tra i segreti del successo di Grottaferrata ci sono le residenze, le ville, i prezzi e la tranquillità di una località turistica di oltre 20 mila abitanti alle porte della città di Roma. Con i suoi 29724 euro di reddito medio pro-capite sorpassa anche la Capitale in classifica, che è seconda con 28900 euro. Terzo in graduatoria con 27484 euro è il comune di Formello, non così distante dai quasi 30 mila di Grottaferrata e dai quasi 29 mila di Roma. Seguono poi Monte Porzio Catone, Sacrofano, Frascati, Ciampino Manziana, Trevignano e Santa Marinella, tutti comuni che si ritrovano nell'area della Città metropolitana.

Leggi anche Il Lazio non è trasparente sui beni confiscati alle mafie: metà dei comuni non pubblica informazioni

I più ricchi di Roma sono ai Parioli

Il dato di Roma è il punto d'incontro dell'insieme di differenze, anche molto accentuate, tra i diversi quartieri della città. La forbice della ricchezza oscilla tra il reddito medio del quartiere Parioli e del rione Trevi in cui si percepiscono rispettivamente tra i 70 mila e i 66500 euro l'anno, e il minimo di 14771 euro percepiti in media a Ostia Antica. Il quartiere Parioli ha dunque un reddito pari a circa 4,5 volte il reddito medio del quartiere più povero di Roma.

Quattro aree sulle 72 della Capitale superano i 50 mila euro di reddito medio, (ci sono Pinciano-Trieste e il centro storico dove si dichiarano sui 59 mila euro, subito dopo Parioli e Trevi) 24 zone invece rientrano nella fascia tra i 30 mila e i 50 mila come, ad esempio, Flaminio e piazza Mancini dove si attestano in media 45 mila euro, 38 aree sono poi tra i 20 mila e i 30 mila e 5 zone sono nel range al di sotto dei 20 mila euro. A Ponte di Nona e Tor Bella Monaca percepiscono circa 19 mila euro all'anno, a Quarticciolo e Centocelle-Alessandrino sui 20 mila.

Come si classificano gli altri territori laziali: Ciociaria in fondo alla graduatoria

Il reddito più basso del Lazio si registra a Terelle, un comune vicino Frosinone con 10724 euro in media. Nelle ultime posizioni si trovano solo comuni ciociari, con l'unica eccezione di Vallepietra, un paese di 233 abitanti in provincia di Roma. Frosinone è classificata al 16 posto nella graduatoria nazionale, subito sotto Rieti. La città di Latina è al 25esimo posto, seguita da Viterbo.