video suggerito

Il sondaggio del comune su Dybala fa infuriare Lotito: “Nella capitale non c’è solo la Roma” Il sondaggio (ironico) del comune sulla scelta a sorpresa di Paulo Dybala di rimanere alla Roma e non andare a giocare in Arabia Saudita, ha fatto infuriare il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Dybala alla fine è rimasto alla Roma, e domani sarà in campo allo Stadio Olimpico dove si registra il tutto esaurito per il match l'Empoli, la prima gara casalinga per i giallorossi di Daniele De Rossi a caccia dei tre punti dopo il pareggio di Cagliari. L'argentino ha regalato però una prima gioia ai tifosi: non andrà in Arabia Saudita, nonostante l'offerta faraonica da 75 milioni in tre anni.

Su come siano andate davvero le cose si discuterà a lungo, intanto però i tifosi della Roma si godono la loro favola. Anche i social media manager della comunicazione istituzionale di Roma Capitale non si sono fatti sfuggire il trend, e con un sondaggio sul gruppo broadcast del comune (227mila iscritti) e sui social, hanno ipotizzato cosa ha spinto Dybala a rimanere. Le ipotesi possibili erano "i romani", "l bellezza della città", "i nasoni" (ovvero le tradizionali fontanelle pubbliche disseminate per la città), e infine "la bontà del cibo". La risposta che ha vinto? "I romani".

Un engagement che voleva essere solo un gioco, ma che ha fatto arrabbiare il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che ha fatto conoscere il suo disappunto con una dichiarazione all'Adnkronos. "Una cosa priva di senso. Credo che a tutti i romani interessi molto di più che il Comune si occupi dei servizi erogati e delle condizioni della viabilità. Perché questo sondaggio non l’hanno fatto sui giocatori della Lazio?, si è chiesto Lotito". Per poi rincarare la dose: "Roma è la Capitale d’Italia e dal punto di vista sportivo ha due entità, una è la Roma e una la Lazio. La Lazio è la prima squadra della Capitale, se non altro dal punto di vista anagrafico. Non capisco quale possa essere l’interesse del Comune di Roma nel chiedere ai cittadini perché Dybala è rimasto a Roma. Che senso ha capire perché un giocatore rimane o non rimane?".