Il sindaco Gualtieri: “Roma, una città che cade a pezzi. Troppi cantieri? Aumenteranno” I cantieri aumenteranno, saranno sempre di più, perché Roma è una città che cade a pezzi e la colpa, secondo il sindaco Gualtieri, è di chi “ha rimandato tutto, senza prendersi la responsabilità di fare le opere necessarie”.

A cura di Enrico Tata

Non fa il suo nome esplicitamente, ma il riferimento a Virginia Raggi è evidente. Secondo il sindaco Gualtieri, al suo arrivo Roma era una città che letteralmente cadeva a pezzi. In un'intervista rilasciata a Tgcom24, il primo cittadino della Capitale ha affermato che i suoi predecessori hanno rinviato i cantieri necessari alla città per evitare le lamentele dei romani. Ma il risultato "è stato una città che cade a pezzi".

Gualtieri annuncia: i cantieri aumenteranno a Roma

Non solo il sindaco Gualtieri ha ammesso che a Roma attualmente ci sono molti cantieri e lavori in corso, ma anzi ha rilanciato: "Saranno in aumento, rivendico con forza la scelta di cogliere l'opportunità dei fondi del Giubileo, del Pnrr e altre risorse per mettere mano in profondità a una città che non vedeva interventi seri, di manutenzione e rifacimento delle infrastrutture, da troppo tempo e che letteralmente cadeva a pezzi. Abbiamo deciso di fare una terapia d'urto, abbiamo obblighi sui tempi da rispettare e li stiamo rispettando".

Il sindaco: "Per timore di lamentele, tutto è stato rimandato"

Per timore di lamentele per i disagi creati dai cantieri, tutto è stato rimandato ed è per questo, è il ragionamento di Gualtieri, che la Capitale è arrivata ad oggi con le metropolitane che non funzionano come dovrebbero: "Nessuno si è preso la responsabilità di fare le opere".

Uno dei cantieri più criticati per il traffico è quello di piazza Pia, per la realizzazione della piazza pedonale tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. Ma secondo i dati del sindaco "l'aumento dei tempi di percorrenza è del 20 per cento circa, parliamo di 30 secondi o 2 minuti, è un impatto sostenibile. E' richiesta ovviamente una importante presenza della polizia locale, stiamo facendo un concorso per aumentare il numero degli agenti. Io però ho detto al comandante che dobbiamo smetterla: a Roma non si può stare in doppia fila e il limite di velocità non è un optional".

Metro C a piazza Venezia, un altro cantiere che creerà disagi

Un altro cantiere che avrà un impatto sul traffico sarà quello per portare la Metro C a piazza Venezia: "Quella è la linea più bella ma anche più complicata del mondo, finiremo tutta la Metro C fino a Farnesina. Sotto piazza Venezia ci sono gli antichi negozi romani, sarà una Stazione-Museo, richiederà molto tempo il cantiere ma ho deciso che bisognava farlo, perché se nessuno si prende la responsabilità di fare le opere, poi ecco che Roma non ha le metropolitane. Il cantiere avrà un impatto, stiamo cercando di mitigarlo ma e' necessario per portare la metropolitana a piazza Venezia".