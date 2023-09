Il sindaco Gualtieri ha il Covid: “Sono positivo, ma sto bene” Il sindaco di Roma ha annunciato: “Ho appreso da poco di essere positivo al Covid, sto bene ma per precauzione preferisco collegarmi e lavorare a distanza”.

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato di aver contratto il Covid. Collegato in streaming per la presentazione del progetto per la riqualificazione dell'ex Fiera di Roma, il primo cittadino ha detto: "Ho appreso da poco di essere positivo al Covid, sto bene ma per precauzione preferisco collegarmi e lavorare a distanza". Le condizioni di salute del sindaco sono buone.

Intanto i dati sull'andamento dei contagi da Covid-19 parlano di un rallentamento dei nuovi casi, come annunciato dal direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia. L'ex direttore dello Spallanzani ha dichiarato, commentando il quadro dei contagi: "Come ampiamente previsto assistiamo ad un ulteriore rallentamento dei nuovi casi e rimane assolutamente irrilevante l’impatto sugli ospedali. Non si evince, in questa fase, alcuna necessità di misure straordinarie, che ormai sono alle nostre spalle, mentre continuiamo la nostra attività costante di monitoraggio e sorveglianza, mettendo in campo tutto ciò che è doveroso fare per la tutela degli Italiani”.

Nella settimana 21-27 settembre sono stati 8.775 i nuovi casi positivi registrati, con una variazione di +7,4% rispetto alla settimana precedente (36.102). I pazienti deceduti sono stati 129, con una variazione di +10,3 per cento rispetto alla settimana precedente (117), mentre il tasso di positività è salito al 15,4 per cento con una variazione di -0,1% rispetto alla settimana precedente (15,5 per cento). Per quanto riguarda il tasso di occupazione ospedaliera, ci sono attualmente 2.734 pazienti ricoverati in area medica e 82 pazienti ricoverati in terapia intensiva.