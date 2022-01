Il prefetto vieta il Campo Hobbit no-vax dell’estrema destra ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa Nessun raduno no vax ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, dove il leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’ Franzoni ha annunciato un milione di persone. Il prefetto lo vieterà.

A cura di Alessia Rabbai

Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (Foto Facebook)

Il prefetto Matteo Piantedosi vieterà il mega raduno no-vax annunciato dal leader del ‘Fronte di liberazione nazionale' e no green pass Nicola Franzoni annunciato dal 10 al 13 febbraio nei Pratoni del Vivaro, un altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castelli Romani. Una sorta di Campo Hobbit da mettere in piedi, dove i no vax vorrebbero incontrarsi. Ma da quanto trapela dalla Prefettura di Roma, il prefetto avrebbe già preso la sua decisione e vieterà l'iniziativa. Questo quanto emerso oggi a seguito dell'analisi svolta dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ai carabinieri spetterà il compito di controllare i movimenti all'interno del territorio, ma allo stesso tempo, di monitorare i social network, alla ricerca di eventuali gruppi o post in cui gli aspiranti partecipanti al raduno possano accordarsi.

"Non si esclude la zona blindata"

Il timore è infatti che nel caso in cui centinaia di persone possano ritrovarsi in un luogo possa creare assembramenti potenzialmente pericolosi per la trasmissione del Covid-19 e dunque per le ripercussioni sulla salute pubblica, oltre che per scongiurare disordini. Nel frattempo la sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino, come annunciato sulle sue pagine social istituzionali non esclude, qualora fosse necessario "la richiesta dell'istituzione di una zona off limits blindata a tutela del territorio".

"Radunate un milione di persone per resistere al Governo"

L'esponente di estrema destra Franzoni aveva annunciato che la sua intenzione in merito al raduno era quella di portare ai Pratoni del Vivaro alle porte di Roma "un milione di persone" per " resistere al Governo" e mettere in atto una sorta di "addestramento". Così ha lanciato una sfida alle isitituzioni attaverso i social: "Ci dobbiamo accampare, dobbiamo occupare tutta questa zona, che tanto è pubblica, e creare il più grande Campo Hobbit della storia – dice mentre riprende con il cellulare il panorama camminando – Vogliamo portare qua un milione di persone. Non ce lo possono impedire: qui, in maniera bucolica, raduniamo l'esercito".