Il pasticcere Iginio Massari apre un punto vendita per i suoi dolci nel centro storico di Roma Il Pop-Up Store di Iginio Massari è stato inaugurato in via dei Due Macelli, 61, a neanche 100 metri da piazza di Spagna a Roma.

A cura di Enrico Tata

Apre a Roma un nuovo punto vendita di Iginio Massari. Il Pop-Up Store del popolare pasticcere è stato inaugurato in via dei Due Macelli, 61, a neanche 100 metri da piazza di Spagna. Si tratta del terzo store romano, dopo i due aperti nelle stazioni Termini e Tiburtina.

Il nuovo punto vendita della Capitale è aperto da venerdì 20 ottobre 2023.

Cosa si può acquistare nel negozio di Iginio Massari a Roma

All'interno è in vendita un'ampia selezione di prodotti Iginio Massari Alta Pasticceria. Non sono vendute, ovviamente, torte fresche, poiché non si tratta di una pasticceria con laboratorio, ma saranno offerti macarons, praline, cremini, ma anche biscotti, torte confezionate, plum cake, cioccolato e, in occasione del Natale e delle feste in generale, tutti i prodotti creati per l'occasione dal maestro pasticcere più famoso d'Italia.

In vista del Natale 2023, quindi, nel pop up store di Roma sarà possibile acquistare pandori e panettoni nella versione classica, ma anche le altre creazioni di Massari: dal panettone al cioccolato a quello al pistacchio, per esempio. Spazio anche al Panettone in edizione limitata, ideato per rendere omaggio a 50 anni di ricerca e innovazione del Maestro Massari. L’impasto tradizionale del Maestro Massari viene "arricchito da note di caramello e impreziosito da pepite di cioccolato al caramello e cubetti di mandarino candito. Una gustosa glassa realizzata con mandorle e albume ne ricopre la sommità. Una combinazione di gusti e consistenze perfettamente bilanciati per un panettone straordinario, perfetto per celebrare 50 anni di passione nella pasticceria".