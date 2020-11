"C’è stato un tempo dove ogni volta che ero triste tu venivi da me e mi facevi ridere. Questa volta volevo fare lo stesso con te, ma niente. È stato il contrario. Mentre ero triste per te tu facevi sorridere me. Come quando mi hai raccontato che, a casa in quarantena, causa assenza di olfatto hai calpestato la cacca del cane e l’hai portata in giro per tutta casa senza accorgerti della puzza e mi dicevi ‘non vedo l’ora che mi ritorni l’olfatto sennò qua è un casino acciacco merde e non me ne accorgo'". Inizia così il lungo post pubblicato da Angelica Massera, la ‘Super Cazzolina' di Striscia la Notizia. Queste parole sono dedicate al padre, ricoverato a causa del coronavirus. Che, adesso, sta vincendo la sua battaglia contro la malattia.

Il padre di Angelica Massera ricoverato per Covid

"Ti hanno ricoverato in codice rosso e da ridere c’era ben poco, i tuoi attacchi di panico, i tuoi messaggi Whastapp ‘se mi intubano portatemi via che voglio morire a casa' – continua Massera – Eri convinto di perdere e a dir la verità ci sei andato vicino. Ma giorno dopo giorno hai fatto rimontato la partita e stai vincendo tu, ti videochiamo e non sento la tua voce né tu senti la mia, guardo solo il tuo sorriso e torno ad essere serena. E anche tu. Ti aspetto a casa da vincitore papà!".

Chi è Angelica Massera, la Super Cazzolina di Striscia

Angelica Massera fa parte della squadra di Striscia la Notizia, dove imita la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. ‘Super Cazzolina', questo il nome del personaggio. Youtuber molto conosciuta in Italia, Massera ha pubblicato un libro con Mondadori, ‘Un figlio è poco e due son troppi' e ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui ‘Sabato italiano' e ‘Avanti un altro'.