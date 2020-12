Dieci famiglie romane trascorreranno il Natale senza acqua calda né corrente elettrica. Un incendio divampato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 dicembre al civico 11 di via Mozart, zona Colli Aniene a Roma, ha infatti parzialmente danneggiato un palazzo popolare, ma nonostante le decine di chiamate e segnalazioni, i residenti non hanno ricevuto alcuna risposta da Ater. Un cittadino tramite Fanpage.it ha raccontato il disagio che stanno vivendo: "Siamo senza utenze, abbiamo provato in ogni modo a contattare Ater, purtroppo senza successo. Acea e Italgas hanno fatto la loro parte, ma per gli allacci di contatori e appartamenti serve il suo intervento! Le nostre richieste non sono state ascoltate, neanche da parte del Comune di Roma".

L'appello dei residenti: "Ater risponda alle nostre chiamate"

In questi giorni di festa, già diversi rispetto agli anni precedenti a causa delle restrizioni imposte dal Decreto Legge del Governo, che a partire da oggi, 24 dicembre, rende l'Italia un'unica zona rossa, con chiusure e limitazioni negli spostamenti, queste dieci famiglie, tra cui anche anziani, minori e una donna incinta, rischiano di trascorrere le festività natalizie in una grave condizione di disagio a causa della mancanza delle utenze. L'appello dei cittadini è che Ater risponda alle loro chiamate: "Capiamo che è la Vigilia di Natale e siamo in zona rossa, ma Ater non può permettersi di abbandonare a loro stesse dieci famiglie. Non abbiamo corrente elettrica né acqua calda, anche a noi spetta il diritto come le altre persone di trascorrere il Natale serenamente, insieme alla nostra famiglia".

Due persone intossicate nell'incendio a Colli Aniene

Le fiamme sono divampate intorno alle 13 di ieri nella periferia Est di Roma. L'incendio ha distrutto il locale contatori dell'edificio e oltre ai vigili del fuoco, che sul posto per spegnere il rogo, ha richiesto l'intervento del personale sanitario, per due persone rimaste intossicate dal fumo. Trasportate in ospedale in codice giallo, le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni e oggi hanno fatto rientro a casa. Presenti durante le operazioni di spegnimento, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.