Incendio in pieno giorno in un palazzo di via Mozart, al civico 11, zona Colli Aniene, a Est di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Stando a quanto si apprende, i pompieri sono intervenuti sul posto intorno alle 13,30 di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020. Nello specifico, contrariamente a quanto si pensava, ad andare in fiamme non è stato un appartamento, ma il locale contatori della corrente elettrica, che si trova al piano rialzato dell'edificio. Secondo le prime informazioni, proprio per questo le utenze gas ed energia elettrica della palazzina sono state interrotte dal personale autorizzato. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme.

Due persone soccorse in codice giallo

Due persone, secondo quanto si apprende, sarebbero state soccorse dai pompieri e affidate ai sanitari del 118 interventi sul posto. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le loro condizioni di salute, tuttavia, non destano preoccupazione. Sul luogo dell'incendio, come detto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia locale.

Due incendi la scorsa notte, nessun ferito

Incendio nella notte in un appartamento in via Federico Mastrigli, zona Cassia a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e polizia. Un altro incendio è divampato in un appartamento di un palazzo in via Giovan Battista Gandino in zona Valle Aurelia. I pompieri hanno salvato un cane rimasto intrappolato all'interno. Nessuna persona è rimasta ferita nei due incendi.