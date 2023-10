Il mutuo per la casa nel Lazio costa meno: la classifica dei tassi regione per regione Lo studio della Fabi sui tassi dei mutui immobiliari: quella della Capitale è, dopo l’Emilia Romagna, la regione in cui gli interessi applicati ai prestiti immobiliari sono più bassi.

A cura di Enrico Tata

I tassi dei mutui restano molto alti, ma secondo uno studio realizzato dalla Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, nel Lazio lo sono un po' meno. Quella della Capitale è, dopo l'Emilia Romagna, la regione in cui gli interessi applicati ai prestiti immobiliari sono più bassi. Sono in media del 4,03 in Emilia e 4,24 nel Lazio, uniche regioni al di sotto del 5 per cento con Piemonte (4,68%), Valle d'Aosta (4,55%), Friuli-Venezia Giulia (4,50%), Lombardia (4,48%). I tassi più alti? Al Sud: Calabria (6,23%), Sicilia (6,14%) e Campania (6,02%).

Per un finanziamento da 150.000 euro della durata di 25 anni a Catanzaro, capoluogo di regione più caro in assoluto, la rata mensile per il mutuo ammonta addirittura a 1000 euro, ben 200 euro in più rispetto agli 800 di Bologna. Per quanto riguarda Roma, la rata è di 821 euro (a Milano la rata mensile è di 841 euro, a Napoli di 980 euro, a Torino di 859 euro, a Firenze di 906 euro).

Questi dati si riferiscono a simulazioni su mutui a tasso fisso. Sono più convenienti, attualmente, rispetto a quelli variabili perché, spiega la Fabi, "il mercato ritiene che il livello del costo del denaro sia vicino al picco e, pertanto, ipotizza una discesa nel breve periodo, ovvero due o tre anni, sia del tasso di riferimento sia del livello dell'inflazione. Consequenzialmente, si ipotizza una discesa anche per quanto riguarda gli interessi su mutui e prestiti, ragion per cui il tasso variabile potrebbe essere meno vantaggioso, in prospettiva, per la banca che eroga un finanziamento".

Leggi anche Se la Regione Lazio non fa in fretta pagheremo più tasse: pronta la stangata per la famiglie

Ma perché i muti costano di più al Sud? Secondo il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, "pesano, in particolare, i fattori di rischio presi in considerazione dagli istituti di credito nel momento in cui devono calcolare le condizioni per ciascun contratto di prestito, che possono variare sulla base dei territori. Nel Mezzogiorno, in linea di massima, i tassi sono più alti. Perché nelle regioni meridionali del Paese le economie sono più deboli, ci sono più fallimenti di imprese, l’occupazione è meno stabile e vi sono più famiglie in difficoltà con le scadenze dei pagamenti. Per tutte queste ragioni un mutuo per comprare casa è molto più caro al Sud rispetto al resto d’Italia".