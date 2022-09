Il giocatore della Roma Karsdorp ritrova il suo cane: Terry era stato smarrito a Casal Palocco Il giocatore della Roma Rick Karsdorp e sua moglie Astrid hanno ritrovato il cane grazie a un post dell’Enpa di Roma pubblicato su Facebook.

A cura di Natascia Grbic

Avevano perso il loro cane Terry a Casal Palocco e lo stavano cercando disperatamente quando si sono imbattuti in un post sulla pagina Facebook dell'Enpa di Roma, che spesso pubblica annunci di animali ritrovati e smarriti. E così Terry, il cane del calciatore della Roma Rick Karsdorp e della moglie Astrid è potuto tornare a casa.

"È il nostro cane!", il commento di Astrid sotto il post Facebook dell'Enpa con la foto del chow – chow. A trovarlo è stato il signor Nicola, che lo ha trovato in via Solone. Non poteva tenerlo e si è rivolto all'Enpa, che gli ha consigliato di aspettare prima di portarlo al canile di Muratella.

"Stiamo cercando il nostro cane Teddy. Un Chow-Chow. Ha una medaglietta al collo con il numero di telefono. Zona: Casal Palocco. Vi preghiamo di contattarci subito. Grazie", l'appello pubblicato dalla moglie di Rick Karsdorp.

Leggi anche Cerca di uccidere la madre prendendola a pugni e spaccandole una sedia addosso: grave 79enne

Quando il signor Nicola ha trovato il cane ha provato a chiamare il numero sulla medaglietta, ma questo risultava irraggiungibile. Fortunatamente la vicenda ha avuto il suo lieto fine, e Terry è tornato a casa subito dopo essersi perso, senza entrare a Muratella. Non è chiaro come la coppia abbia smarrito il cane, se sia stato perso durante una passeggiata o se sia ‘scappato' dal giardino dell'abitazione.

Pubblichiamo purtroppo tantissimi annunci di sparizioni ogni giorno – ha dichiarato a Il Corriere della Sera Maurilia Amoroso, dell’Enpa di Roma – e ovviamente quasi nessuno riceve l’attenzione mediatica che ha avuto questo caso e quindi non sempre si riesce a trovare la famiglia. Siamo felici che Terry sia potuto tornare a casa e che non abbia dovuto provare il trauma del canile".