Per la morte di Daniel Guerini si indaga per omicidio stradale. Alla guida della Mercedes Classe A, un sessantasettenne, la cui posizione è al vaglio della Procura di Roma. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Casilino, che hanno svolto i rilievi scientifici dell'incidente, stanno raccogliendo le informazioni necessarie da fornire al magistrato per le indagini. Quando sarà possibile gli investigatori ascolteranno i due amici diciottenni di Daniel, uno dei quali si trova in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I due veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.

Cosa sappiamo finora sull'incidente in cui è morto Daniel Guerini

Sono ancora poche le informazioni trapelate sull'incidente stradale in cui ha perso tragicamente la vita la promessa biancoceleste, che ha profondamente scosso famigliari, amici, conoscenti, e della società calcistica e degli atleti del mondo sportivo. Ciò che sappiamo, prima di ulteriori dettagli che arriveranno nelle prossime ore, è che la Smart Four Four a bordo della quale viaggiavano i tre ragazzi ha tamponato la Mercedes Classe A guidata dal sessantasettenne, ribaltandosi più volte all'altezza di via dei Romanisti, in direzione Casilina. Sembrerebbe, ma è ancora da confermare, che alla guida della Smart ci fosse proprio il diciannovenne deceduto.

Uno degli amici di Daniel è in prognosi riservata

Gli investigatori dovranno attendere per acquisire le testimonianze dei due amici di Daniel, perché uno di loro si trova ricoverato in prognosi riservata. L'altro ragazzo coetaneo è invece all'ospedale di Tor Vergata con codice arancione e da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Anche per il conducente della Mercedes Classe A sono state necessarie cure mediche ed è stato trasportato al Sandro Pertini, per essere sottoposto ad accertamenti.