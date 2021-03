Tragedia questa sera alle 20 a Roma in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Un ragazzo di 19 anni è morto in un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, la Smart For Four sulla quale il ragazzo viaggiava insieme a due amici e una Mercedes Classe A. Gravi i due giovani in macchina col 19enne, entrambi sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Mercedes, sotto shock in seguito all'incidente e portato all'ospedale più vicino per le cure. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco.

Incidente mortale sulla Togliatti, indagini in corso

Non sono ancora note le cause che hanno portato le due macchine a scontrarsi. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente da parte delle forze dell'ordine, che dovranno accertare eventuali responsabilità. Non si conosce l'identità della giovane vittima, per la quale purtroppo non c'è stato nulla da fare: quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto versava già in condizioni disperate e poco hanno potuto fare i sanitari per aiutarlo.