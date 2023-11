Il consigliere regionale di Fdi Maura contro le femministe: “Basta con la stron*** del patriarcato” Critiche al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniele Maura dopo il post Facebook in cui ha definito il tema del patriarcato “una stronzata”. Dell’argomento se ne è molto parlato nei giorni scorsi, dopo il femminicidio di Giulia Cecchiettin e in occasione della Giornata mondiale della violenza contro le donne.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Il patriarcato è una stron***" ad esserne convinto è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Daniele Maura. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook, che ha ricevuto molti commenti da parte degli utenti. "Basta con la stronzata del patriarcato – scrive – La colpa è degli assassini e non di tutti gli uomini. Oggi il colpevole si chiama Filippo Turetta, ieri aveva un altro nome e cognome. Io non mi sento colpevole!!!".

Maura è un consigliere regionale di Fratelli d'Italia a sostegno del governatore Francesco Rocca, vice presidente delle commissioni sviluppo economico di Expo e consigliere comunale del Comune di Giuliano di Roma. Non ha evidentemente condiviso il dibattito che si è generato in questi giorni dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e la Giornata mondiale sulla violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre. In molte occasioni nelle settimane scorse si è parlato del concetto di ‘patriarcato'. Elena, la sorella di Giulia stessa, ne ha ribadito che è necessario non dimenticarcene l'esistenza, ricordando che è ancora fortemente radicato all'interno della società e che serve contrastare. Una lotta nella quale anche e soprattutto gli uomini devono fare la loro parte riconoscendo che esiste e di essere sempre stati dei "privilegiati" rispetto alle donne.

La sorella di Giulia Cecchiettin durante uno dei suoi discorsi in memoria della sorella dopo il delitto che l'ha strappata via dalla sua famiglia facendo eco alle femministe ha definito gli uomini che uccidono le donne "non mostri, non eccezioni, ma figli sani di una società patriarcale pregna della cultura dello stupro". Il commento del consigliere Maura ha fatto molto discutere, come d'altronde l'assenza della premier Giorgia Meloni al corteo contro la violenza sulle donne.