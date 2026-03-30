Il Comune di Roma pubblica le graduatorie definitive per la scuola dell’Infanzia, ma il sito non funziona

Pubblicate le graduatorie definitive per la scuola dell'Infanzia del Comune di Roma per l'anno scolastico 2026-2027: a darne notizia sono stati i canali social della Capitale. Le graduatorie definitive, attese con impazienza, sono state pubblicate oggi. Fino al 20 aprile sarà possibile procedere con l'accettazione esclusivamente online del posto, pena decadenza. Eppure a qualche ora dalla pubblicazione, sono davvero pochissime le persone che sono riuscite a prenderne visione: il sito, forse a causa dell'ampio numero di persone interessate, non sta dando la possibilità di accedere e rispondere in alcun modo.

"Si è verificato un errore interno all'applicazione – si legge nella schermata del Comune di Roma – Si prega di riprovare in un secondo momento". Una schermata che ha innervosito non poco genitori in attesa di poter rispondere e che hanno prontamente segnalano il problema. Per il momento, però, solo una cosa è certa: dovranno aspettare che il sito venga sistemato.

La schermata di errore per chi prova ad accedere al sistema e a consultare le graduatorie definitive per la scuola dell’Infanzia.

Pubblicate le graduatorie della scuola dell'Infanzia a Roma

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, genitori dei bimbi interessati, di età compresa dai 3 ai 5 anni, hanno tempo fino al 20 aprile per "procedere con l'accettazione esclusivamente online del posto, pena decadenza". Per farlo, è possibile consultare gli elenchi e la propria posizione utilizzando il servizio online.

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Accedere, in teoria, è molto semplice: occorre fare il login tramite SPID/CIE/CNS: "I dati saranno visibili solo al genitore/esercente la responsabilità genitoriale che ha inserito la domanda di iscrizione online", viene sottolineato ancora. L'accettazione, viene ribadito più volte, dovrà "essere effettuata entro il 20 aprile 2026 unicamente dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, pena la perdita del posto per tutte le scuole indicate nella domanda".

Graduatorie per la scuola a Roma: "Non si riesce ad accedere"

Non appena si sono resi conto delle difficoltà, molti genitori hanno lasciato un commento sotto al post che invitava a cliccare sul link e a prendere immediatamente visione delle graduatorie definitive. "Il servizio non funziona da stamattina alle 11.00. Quasi 6 ore per risolvere un bug sono un po’ tante, non credete?", scrive qualcuno. "Sono ancora non consultabili", commentano altri. "Ancora impossibile vedere la graduatoria… speriamo almeno che avvisino quando sarà disponibile", è la speranza di chi, dalla mattinata prova ad accedere senza speranza. Le cause del bug di sistema che impedisce l’accesso al servizio sono ancora sconosciute, ma non si esclude che l’elevato numero di tentativi di accesso possa aver mandato in crash il sito.