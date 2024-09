video suggerito

Il calendario delle domeniche ecologiche 2025 a Roma: orari e date del blocco del traffico in Fascia Verde Pubblicato il calendario delle domeniche ecologiche, stagione 2024/2025 a Roma. Chi potrà circolare all’interno della nuova Ztl Fascia Verde e quali saranno le fasce orarie e le date previste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La giunta capitolina ha approvato il calendario per le domeniche ecologiche a Roma, stagione 2024/25. Le date scelte per il blocco del traffico sono cinque, da novembre 2024 a marzo 2025. La programmazione è stata predisposta, stando a quanto comunica il Campidoglio, dall'Assessorato all Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. Durante le domeniche ecologiche è previsto il blocco della circolazione all'interno della Ztl Fascia Verde i cui confini, come noto, sono stati recentemente modificati. In sostanza, sono stati ampliati rispetto al passato. Probabilmente, almeno per i primi mesi del 2025, non entreranno in funzione i 51 varchi elettronici in corso di installazione nei punti di accesso alla Ztl.

Il calendario delle domeniche ecologiche 2025 a Roma

Queste le date scelte per le domeniche ecologiche, stagione 2024/2025, a Roma:

Domenica 10 novembre 2024

Domenica 1 dicembre 2024

Domenica 26 gennaio 2025

Domenica 16 febbraio 2025

Domenica 23 marzo 2025.

Fasce orarie e chi può circolare in Fascia Verde nelle domeniche ecologiche

Le regole per le domeniche ecologiche prevedono il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico (benzina o diesel) nelle seguenti fasce orarie: 7:30-12:30 e 16:30-20:30. Nessun problema per chi si muove prima delle 7,30, dopo le 20,30 e tra le 12,30 e le 16,30. Le domeniche ecologiche, spiega il Campidoglio, saranno "accompagnate da eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione su temi ambientali. Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e alle eventuali variazioni di orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data".

Se le regole resteranno le stesse dello scorso anno, potranno circolare nelle domeniche ecologiche tutte le automobili alimentate a gpl, metano, bi-fuel, ibride, elettriche e anche le auto a benzina euro 6. Vietata la circolazione a tutte le auto diesel. Per quanto riguarda i ciclomotori, potranno circolare quelli con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.