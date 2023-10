I migliori pasticceri del mondo sono romani: Iginio Massari premia la pasticceria Gruè Il premio ‘Migliori pasticceri del mondo’ è stato consegnato a HOST Milano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, dal maestro Iginio Massari alla pasticceria Gruè di Roma.

A cura di Enrico Tata

Marta Boccanera e Felice Venanzi della pasticceria Gruè di Roma sono stati premiati come "Migliori pasticceri al mondo". Il premio è stato consegnato a HOST Milano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, dal maestro Iginio Massari.

Foto pasticceria Gruè

Il maestro pasticcere ha commentato così la scelta di premiare i due pasticceri romani:

“Marta e Felice sono testimoni del bello e del buono della pasticceria italiana: formazione, talento, umiltà, dedizione e capacità di ascolto li rendono tra i più intelligenti interpreti delle tendenze e, soprattutto, del gusto dei clienti. Il loro senso etico del lavoro, unito al rispetto per le materie prime e alla tutela del Made in Italy, costituiscono un messaggio di estrema positività, particolarmente prezioso per i giovani che scelgono di intraprendere questa nostra affascinante professione”.

La pasticceria Gruè è stata inaugurata nel 2014 in viale Regina Margherita a Roma. È una delle 29 pasticcerie italiane, la seconda romana, premiate nel 2022 con il riconoscimento delle ‘Tre Torte' della guida del Gambero Rosso. Compagni nella vita e nel lavoro, hanno cominciato a lavorare sull'arte della pasticceria fin dal 2008. Insoddisfatti dei loro studi, Scienze Politiche per Felice, Ingegneria e Giurisprudenza per Marta, a un passo dalla laurea hanno deciso di cambiare percorso e hanno frequentato un corso di Alta Pasticceria. Hanno lavorato con i pasticceri più bravi d'italia, tra cui Luigi Biasetto, e poi hanno aperto la loro pasticceria a Roma. I loro dolci sono conosciuti e apprezzati in tutta la città.

Tra le loro torte più apprezzate la Inspiration: pan di spagna basso con basilico e menta, pralinato, cremoso alla mandorla salata, gelatina agli agrumi e basilico, mousse al lampone.