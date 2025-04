video suggerito

I genitori di Ilaria Sula, uccisa dall'ex fidanzato: "Grazie a chi ci è stato vicino, ci date forza" I genitori di Ilaria Sula, la ragazza uccisa da Mark Samson, hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato ai funerali della 22enne. "Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore ha dato forza a me e alla mia famiglia".

A cura di Natascia Grbic

A sinistra l'arrivo della bara sotto casa di Ilaria Sula, a destra Ilaria Sula.

"Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al funerale di mia figlia Ilaria Sula per darle un ultimo saluto. Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore ha dato forza a me e alla mia famiglia". Lo ha dichiarato la famiglia di Ilaria Sula tramite il padre Flamur, dopo i funerali della ragazza che hanno visto un migliaio di persone presenti per rendere omaggio alla studentessa 22enne uccisa dall'ex fidanzato, Mark Samson. "Ringrazio tutte le forze dell'ordine di Roma e di Terni per il loro lavoro, ringrazio il sindaco e il Comune di Terni per la loro disponibilità, ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e manifestato. Ringrazio tutti gli studenti compagni e amici di Ilaria. Ringrazio tutta la comunità italiana ed albanese per essere stata vicina alla mia famiglia. Grazie a tutti".

I funerali di Ilaria Sula si sono svolti lunedì 7 aprile a Terni, città natale della giovane. Una folla commossa ha accolto e accompagnato il feretro, sostenendo la famiglia della giovane, distrutta dal dolore. Il suo ex ragazzo, Mark Samson, l'ha uccisa perché lei non voleva più stare con lui e aveva deciso di andare avanti con la sua vita. Lui ha quindi deciso di accoltellarla, ponendo fine alla sua vita. Tre coltellate che l'hanno uccisa in poco più di un minuto nella stanza della sua abitazione in via Homs 8 al quartiere Africano. Samson è stato poi aiutato dalla madre: quando la donna ha visto cosa aveva fatto il figlio, l'ha aiutato a ripulire tutto dalle tracce di sangue. Per questo anche lei è indagata per occultamento di cadavere.

Ma il numero degli indagati potrebbe ancora salire. Ci sono due amici di Samson, la cui posizione è al vaglio della procura, che potrebbero averlo aiutato nel liberarsi del corpo di Sula. Ne sono convinti gli inquirenti, che pensano il ragazzo non possa aver fatto tutto da solo. Domani sarà effettuato un nuovo sopralluogo nell'abitazione di Mark Samson. Il ragazzo adesso si trova in carcere, con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.