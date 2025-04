Femminicidio Ilaria Sula, al corteo funebre a Terni non c’era nessuno a rappresentare il Campidoglio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il Campidoglio, a destra Ilaria Sula.

Al corteo funebre per Ilaria Sula a Terni c'erano proprio tutti. Dalla rettrice della Sapienza, l'università in cui la giovane studiava, Antonella Polimeni a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, dove è cresciuta; dalle rappresentanze studentesche che hanno sfilato urlando il contrasto alla violenza di genere agli ispettori di polizia che hanno seguito le indagini della giovane, dalla scomparsa al ritrovamento del corpo, nella valigia gettata in un dirupo nel comune di Capranica Prenestina, dove oggi è stato indetto lutto cittadino.

Il grande assente nella giornata di oggi è stato il Campidoglio: nessun rappresentante della capitale, dove prima Ilaria era stata accolta per ragioni di studio e dove poi ha trovato la morte per mano dell'ex fidanzato, Mark Samson, si è presentato a Terni.

Non cadiamo in fraintendimenti: siamo certe che il contrasto alla violenza di genere passi per altre vie, che possano essere più concrete per fornire un aiuto a tutte coloro che possano averne bisogno. Eppure, in un'occasione come quella appena conclusa e con un'indagine in corso, sarebbe stata ben accolta la parola delle istituzioni e dell'amministrazione di una città come Roma. La loro presenza per far sentire alla famiglia della giovane e alle donne tutte che la capitale c'è e che non le lascia sole.

Allora perché dall'ombra della lupa capitolina tutto tace? Secondo quanto appreso da Fanpage.it, a creare la grande assenza di oggi in Umbria sarebbe stata una serie di sfortunati eventi. Effettivamente era già stata organizzata la presenza istituzionale di un membro della giunta comunale che, però, a causa di un problema di salute, è stato costretto a dare forfait all'ultimo.

Visto il poco preavviso, nessuno fra gli assessori e le assessore sarebbe stato in grado di sostituirlo. E così il corteo è rimasto sprovvisto della presenza di un rappresentante del Campidoglio. Raggiunto da Fanpage.it, dal Campidoglio rassicurano: presto sarà organizzato un evento al II Municipio, quello che comprende il quartiere San Lorenzo, dove viveva Ilaria Sula. E così non ci resta che aspettare.