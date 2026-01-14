I genitori di Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: “Il suo silenzio ci ha sconvolto”

Roberta, la mamma di Federica Torzullo e Federica

"Abbiamo subito capito che le era successo qualcosa. La sentivamo sempre, il suo silenzio ci ha sconvolto". Sono le parole di Stefano, papà di Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa giovedì 8 gennaio scorso da Anguillara Sabazia alle porte di Roma. I genitori, intervistati da ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai3 e condotto da Faderica Sciarelli, hanno spiegato di essersi preoccupati lo stesso venerdì pomeriggio per l'assenza della figlia. "La giornata era programmata, Federica era andata al lavoro presto, perché dopo ci saremmo messi in viaggio per andare a un battesimo in Basilicata" raccontano. I genitori di Torzullo lanciano un appello alla comunità di Anguillara Sabazia per chiedere ai cittadini di aiutarli: "Per favore, aiutateci a ritrovare Federica, se avete visto qualcosa, anche un piccolo particolare, segnalatelo".

Gli ultimi messaggi con la mamma

La mamma di Federica Torzullo, Roberta, ha spiegato com'è sua figlia: "Estremamente precisa e puntuale, già alle due del pomeriggio ho iniziato a preoccuparmi, perché non la sentivo. Ho guardato l'accesso su WhatsApp, era fermo alle 8.20". Un comportamento anomalo dunque, non si era mai allontanata né aveva mai interrotto la comunicazione con i suoi famigliari per così tante ore.

Tra madre e figlia quel venerdì mattina c'è stato uno scambio di messaggi, che si è interrotto alle 8.05. Altro dettaglio che insospettisce gli inquirenti è la macchina di lei parcheggiata fuori casa senza chiavi. Federica Torzullo era ingegnere gestionale, lavorava nel centro di smistamento di Fiumicino e andava al lavoro in auto. Perché si sarebbe mossa a piedi da casa venerdì mattina presto? La macchina, così come la villa in via Costantino, sempre presidiata, e altri beni riconducibili alla famiglia sono stati sequestrati.

"Temiamo il peggio, Federica aveva programmato le sue attività e non aveva alcun motivo di allontanarsi in modo volontario – spiega Nicodemo Gentile, avvocato della famiglia Torzullo e presidente di Penelope Italia, associazione che fornisce sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. "Federica teneva molto ai propri affetti, erano la ragione della sua vita. Speriamo e preghiamo di ritrovarla presto".

Conclusa un'altra lunga giornata di ricerche

Il marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno, attualmente è indagato per omicidio, la coppia aveva deciso di separarsi. Le ricerche della donna vanno avanti da giorni. Oggi è stata un'altra lunga giornata di ricerche. I militari del Nucleo Investigativo di Ostia sono tornati nella villetta di famiglia, in un'azienda che si occupa del movimento della terra e hanno controllato parte delle campagne di Anguillara. La motovedetta dei carabinieri ha perlustrato il lago di Bracciano all'altezza del molo di Anguillara, mentre l'aliquota subacquea della Compagnia carabinieri Roma ha scandagliato i fondali fino ad arrivare a circa dieci metri di profondità. Le ricerche riprenderanno domattina.