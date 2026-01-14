Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, la versione del marito: “Avevamo una crisi, ma nulla di serio”

La villetta a sinistra e Federica Torzullo a destra.

"Il nostro rapporto di coppia è altalenante, alterniamo momenti di alti e bassi, con una piccola crisi di coppia. Preciso che non è mai sfociato in situazioni particolari: tant'è che né ieri sera, né stanotte, né stamattina ci sono stati litigi". Sono queste le parole che Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, ha usato parlando con gli inquirenti il nove gennaio, il giorno in cui ha denunciato la scomparsa della moglie. Parole messe agli atti e che non hanno convinto i carabinieri, che non indagano per allontanamento volontario, bensì per omicidio. La coppia, infatti, non stava vivendo una piccola crisi, ma era in via di ufficializzare la separazione. E proprio in settimana Torzullo e Carlomagno avevano appuntamento con il giudice civile per avviare le pratiche.

La versione di Claudio Carlomagno

Della donna si sono perse le tracce dalla sera dell'8 gennaio. Le telecamere la riprendono mentre entra in casa, ma non la riprenderanno mai mentre esce. A uscire, invece, intorno alle 23, è il marito. L'uomo ha dichiarato di essere uscito intorno alle 7 del 9 gennaio, lasciando la moglie da sola in casa. Il figlio della coppia non c'era perché si era fermato a dormire dai nonni. "L'ultima volta che l'ho vista era alle 23 della sera prima – ha dichiarato l'uomo ai militari -. La notte non abbiamo dormito insieme perché io russo, cosa che le impedisce di dormire e riposare. Ha quindi dormito in camera di nostro figlio, cosa che fa quando deve alzarsi presto". Torzullo sarebbe dovuta partire con i genitori alle 14.30 di quello stesso giorno per andare in Basilicata a un battesimo: sono stati proprio i genitori della donna a preoccuparsi dato che non erano riusciti a contattarla per tutta la mattina. Anche i colleghi delle Poste di Fiumicino hanno contattato Carlomagno per chiedergli dove fosse dato che non si era presentata al lavoro. Un comportamento anomalo, che ha subito destato preoccupazione.

Ricerche in corso nel lago e in campagna

I carabinieri e i sommozzatori del Vigili del Fuoco stanno battendo varie aree di Anguillara centimetro dopo centimetro. Le ricerche del corpo nel lago sono complicate a causa della fitta vegetazione, con alghe sul fondale lunghe anche diversi metri. Nonostante le ricerche vadano avanti sin dalle prime ore di questa mattina, al momento non hanno dato ancora nessun esito. I militari sono tornati nella casa, hanno controllato un capannone di proprietà di Carlomagno, e al momento stanno battendo un'area di campagna dove la vegetazione è molto alta.

Ha collaborato Simona Berterame