Cosa sappiamo della scomparsa di Federica Torzullo: le liti col marito e l’indagine per omicidio

Continuano le ricerche di Federica Torzullo: ecco dove si sta concentrando l’attenzione degli inquirenti a sei giorni dalla scomparsa della 41enne.

La villetta a sinistra e Federica Torzullo a destra.

Continuano le ricerche e gli accertamenti da parte degli inquirenti sul caso di scomparsa di Federica Torzullo, di cui si sono perse le tracce da Anguillara nella tarda serata dello scorso 8 gennaio 2026. A denunciarne la scomparsa, il giorno dopo, è stato il marito della donna, Claudio Carlomagno, che oggi appare come l'unico indagato nel fascicolo aperto per omicidio dalla Procura di Civitavecchia.

I carabinieri stanno svolgendo indagini ad ampio raggio in diverse zone: non soltanto la villetta dove la donna viveva insieme alla sua famiglia. Non si sono arrestate neppure le ricerche nelle acque del lago di Bracciano, dove è stato svolto nel corso della giornata di oggi un pattugliamento sul lago da parte della Motovedetta dei Carabinieri di Bracciano. Le indagini stanno procedendo anche per via aerea: droni si sono alzati in volo nelle zone limitrofe, compresa l'area del centro di smaltimento dei rifiuti.

Federica Torzullo, la donna scomparsa da Anguillara Sabazia.

La posizione del marito: sequestrata auto, telefono e capannone della ditta

Unico indagato nell'inchiesta della Procura di Civitavecchia il marito di Torzullo: posti sotto sequestro il cellulare e l'auto dell'uomo oltre ai capannoni che ospitano la sede operativa della ditta del marito, già dalla giornata di lunedì 12 gennaio. Le ricerche continuano senza escludere alcuna ipotesi, neanche quella del femminicidio: secondo quanto ricostruito fino ad ora i due stavano affrontando la fase di separazione e a breve si sarebbe tenuta la prima udienza.

A orientare gli investigatori verso il marito sono anche le incongruenze nel racconto fornito in sede di denuncia il 9 gennaio, giorno successivo a quello della scomparsa. Inoltre non ci sarebbero elementi che possano far pensare a un allontanamento volontario. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, la donna non avrebbe avuto motivi per sparire di sua spontanea volontà senza lasciare traccia e non avrebbe mai manifestato l’intenzione di farlo.

Il capannone che ospita i locali della ditta del marito di Federica Torzullo dopo essere stato posto sotto sequestro.

Scomparsa Federica Torzullo: "Non ha mai lasciato la villetta"

Non si arrestano le indagini sul caso. La Scientifica ieri è rimasta per oltre dodici ore nella villetta dove vivono marito e moglie insieme al loro bambino di 10 anni. Analizzate le telecamere videosorveglianza installate lungo la via, gli inquirenti sono riusciti a vedere il video che mostra la donna rientrare a casa. Diversamente, però, non è mai stata vista uscire più dal cancelletto della sua abitazione.

"L'ultima volta che l'ho vista era prima di Natale, stava litigando con il marito. Lui le urlava contro e lei cercava di allontanarsi", ha dichiarato un vicino di casa a Fanpage.it.

La villetta con i sigilli

Il sindaco di Anguillara: "Non diffondete notizie false"

Il marito di Torzullo, Claudio Carlomagno, oltre a essere titolare di una ditta di movimento terra, è il figlio dell'assessora alla Sicurezza e alla Legalità del Comune di Anguillara Sabazia, Maria Massenio. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del paese in provincia di Roma, Angelo Pizzigallo, spiegando che la comunità cittadina "sta vivendo un momento complesso, siamo tutti preoccupati per la nostra concittadina, Federica Torzullo, scomparsa ormai da giorni", ha dichiarato.

"Invito però tutti, soprattutto dopo che nella giornata di ieri si è diffusa la voce di un suo presunto ritrovamento, a non diffondere notizie errate. Al contrario, chi ritiene di avere informazioni si rivolga alle forze dell’ordine. Conosco entrambi, sia Federica che il marito hanno un figlio di 10 anni — ha aggiunto Pizzigallo —. Qui siamo tutti preoccupati e dispiaciuti. Proprio per questo sottolineo che qualsiasi racconto sulla vicenda può essere utile, ma può anche provocare confusione o distrarre dalle indagini in corso".