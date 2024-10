video suggerito

“Hai una sigaretta?”, e poi lo spray urticante: così tre 19enne rapinavano turisti al centro di Roma Tre ragazzi di diciannove anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché sospettati di essere gli autori di alcune rapine messe a segno al centro di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre ragazzi di diciannove anni sono finiti in manette perché sospettati di aver rapinato dei turisti nel centro di Roma. Non una sola volta, ma una serie di colpi seriali, messi a punto tutti con lo stesso modus operandi: circondavano le vittime per derubarle – spesso delle collane d'oro – e, nel caso reagivano, usavano lo spray urticante. In questo modo le vittime diventavano inermi, impossibilitate a difendersi, e diventavano una facile preda.

A essere arrestati sono stati tre ragazzi di diciannove anni, tutti accusati di concorso in rapina aggravata. Le aggressioni con furto avvenivano sempre nella stessa zona del centro di Roma, in modo poi da scappare per piazza del Popolo, via del Corso e piazza di Spagna, aiutati anche dal fatto che si tratta di strade sempre piene di turisti. E che, guadagnare la fuga, è quindi più semplice, perché in questo modo è più facile confondersi tra la folla.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la base operativa dei tre era piazza Mignanelli. A condurre le indagini, e ad arrestare i tre 19enni, sono stati gli agenti del Reparto prevenzione crimine Lazio e del commissariato Salario-Parioli dopo una rapina messa a segno ai danni di due turisti di 28 e 27 anni provenienti dall'Azerbaigian. I due stavano facendo una passeggiata per le vie del centro cittadino prima di tornare nel loro albergo a piazza del Popolo per riposare, quando sono stati avvicinati dai tre. Che, con la scusa di una sigaretta, si sono avventati al collo di uno dei due per strappare la collanina d'oro che portava al collo. Quando l'amico ha provato a difenderlo, lo hanno colpito con lo spray urticante.

Leggi anche Si tuffa nel Tevere per sfuggire a rapinatori con spray al peperoncino: salvato dai vigili del fuoco

I due turisti hanno denunciato la rapina ai poliziotti. I tre ragazzi ritenuti colpevoli sono stati arrestati. Secondo gli agenti, le loro vittime potrebbero essere numerose.