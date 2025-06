video suggerito

“Hai paura? Ora ti uccido”, punta un fucile contro la moglie e la minaccia: 55enne a processo Aggredita e minacciata con coltelli, pentole dell’acqua bollente e persino un fucile. A processo per maltrattamenti in famiglia il marito. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha minacciato di ustionare la moglie versandole addosso una pentola colma di acqua calda. Ha minacciato di ucciderla agitandole davanti al volto un coltello e puntandole addosso un fucile. Mentre imbracciava l'arma le chiedeva se avesse paura. Ora il cinquantacinquenne ciociaro dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e comparire a processo. La prossima udienza è prevista per il prossimo 17 giugno nelle aule del tribunale di Frosinone.

Minaccia la moglie e finisce a processo per maltrattamenti

Insulti, botte, offese, minacce: una situazione insostenibile e grave quella che una donna di Strangolagalli, comune in provincia di Frosinone, è stata costretta a vivere per diverso tempo all'interno delle mura domestiche. La donna viveva in uno stato di ansia e paura fino a quando non è riuscita a lasciare l'abitazione e a denunciare il marito che le rendeva la vita impossibile, assistita dall'avvocata Sonia Sirizzotti, come riporta Ciociaria Oggi. Il cinquantacinquenne oggi si trova a processo per maltrattamenti: la prossima udienza è attesa per il prossimo 17 giugno.

Gli insulti e le minacce: "Ti verso addosso l'acqua bollente"

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha sempre avuto degli atteggiamenti denigratori e intimidatori nei confronti della moglie. Più volte l'avrebbe aggredita, presa a pugni e le avrebbe stretto le mani intorno al collo. L'avrebbe minacciata con un coltello e con un fucile. Mentre le puntava contro l'arma le chiedeva se avesse paura. E, ancora, ha provato ad avvicinarle la testa a una pentola piena di acqua bollente, continuando a minacciarla. Ora dovrà di rispondere delle accuse in un'aula di tribunale, a Frosinone.