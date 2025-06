Ha truffato anziani portandogli via 200mila euro in pochi mesi: arrestata una 39enne

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Derubano gli anziani con la scusa del finto nipote. Arrestata una trentanovenne incaricata di ritirare denaro e gioielli da casa delle vittime. L'accusa è di truffa aggravata, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'ordinanza cautelare in carcere per la donna. Le truffe avrebbero fruttato ai colpevoli 200mila euro tra denaro e gioielli rubati.

Tra gli ultimi episodi accertati risulta il furto ai danni di un'anziana di 96 anni, residente in zona San Pietro. In questo caso l'accusata avrebbe agito insieme ad un complice, un uomo di 55 anni arrestato nell'ottobre del 2024 per questa ed altre truffe sempre ai danni di anziani.

La finta chiamata d'aiuto, poi il furto di gioielli: donna accusata di sette truffe ad anziani

Le indagini nei confronti della donna sono state avviate alla fine di gennaio 2023 e coordinate dalla Procura di Roma. A far partire le attività investigative dei carabinieri della stazione di Roma Porta Portese è stata la denuncia di una delle vittime. Il modus operandi della truffa era sempre lo stesso: l'anziano riceveva una chiamata a casa da un finto nipote che aveva bisogno di soldi perché in carcere o vittima di un incidente. Dopo aver concordato la cifra al telefono, un corriere raggiungeva la casa della vittima per prendere i soldi e i gioielli racimolati dall'anziano. Le indagini attraverso le testimonianze delle vittime, tra gli 85 e i 96 anni, e l'analisi dei tabulati telefonici hanno ricostruito un totale di sette truffe, per un ammontare di duecento mila euro di beni rubati. Attraverso le descrizioni è stato possibile avviare le ricerche del "corriere", che raggiungeva le vittime fuori casa per farsi consegnare il bottino pattuito a telefono. Si tratterebbe di una donna di 39 anni, arrestata a Napoli, nel quartiere di Secondigliano. Per lei l'accusa è di truffa aggravata ai danni di anziani. Con un'ordinanza il Gip di Roma ha disposto nei confronti della donna un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Truffa ad un'anziana di 96 anni a San Pietro: arrestato anche il complice

Tra le ultime truffe accertate, risulta quella ai danni di un'anziana di 96 anni residente in zona San Pietro. L'accusata per effettuare il ritiro dei gioielli a casa dell'anziana avrebbe agito in questo caso insieme ad un complice, un uomo di 55 anni arrestato nell'ottobre del 2024 anche per altri furti sempre ai danni di anziani. Anche per l'uomo l'accusa è di truffa aggravata ai danni di persone incapaci di difendersi.