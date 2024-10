Guerra di numeri per il Giubileo, ma quanti pellegrini arriveranno davvero a Roma?

video suggerito

Il Giubileo è alle porte. Ma quanti pellegrini arriveranno davvero a Roma nel 2025? Nessuno è in grado di dirlo con certezza, ma le stime ufficiali sono state diffuse dal Vaticano e si attestano su circa 32 milioni di visitatori. Unioncamere parla di arrivi tra 30 e 35 milioni durante tutto l'Anno Santo, che si concluderà il 14 dicembre 2025.

Monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha parlato di 32 milioni di pellegrini e ha detto che questo dato arriva da uno studio scientifico commissionato ad una facoltà di sociologia di un ateneo statale. "Non so se ne verranno a Roma 32, 35 o 40 milioni, sono delle proiezioni, c’è sempre un margine. Certamente sarà un numero che può corrispondere a quello che i docenti della facoltà ci hanno consegnato", ha aggiunto. Una cifra, quella dei 32 milioni, che è stata confermata anche dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Probabilmente si verificheranno picchi in corrispondenza dei grandi eventi in programma, in tutto 35, e soprattutto nei giorni del Giubileo dei giovani, che si terrà tra il 28 luglio e il 3 agosto, con le mega adunate previste a Tor Vergata, nei pressi della Vela di Calatrava. Secondo i dati diffusi dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, in occasione del Giubileo del 2000 il numero di arrivi fu intorno ai 24,5 milioni di pellegrini, mentre il CENSIS stimò in 32 milioni il totale dei visitatori. Stando ai dati raccolti dal Vaticano, i fedeli che parteciparono agli incontri con papa Giovanni Paolo II furono 8,5 milioni. Per esempio in occasione della Giornata mondiale della gioventù 2000, che si tenne ad agosto, arrivarono oltre 2 milioni di ragazzi a Roma.

L'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, dice di non essere tra i "catastrofisti". Ai microfoni di Fanpage.it ha spiegato: "Prendiamo il caso del Giubileo del 2000. Il boom di turisti c'è stato l'anno successivo, perché è verosimile immaginare che tanti turisti che normalmente verrebbero- Roma magari non scelgano il 2025 perché paura del troppo caos, dei prezzi che salgono e degli alberghi pieni. Quindi io sinceramente non sono tra i catastrofisti".

In generale il turismo a Roma è in crescita. Nel 2023 sono state registrate quasi 50 milioni di presenze turistiche. Un record. "E nel 2024 siamo al 7 per cento in più rispetto all'anno scorso. E poi c'è un altro dato incredibile: la permanenza media del turista a Roma non ha mai superato i 2,3 giorni. E invece lo scorso anno la permanenza è stata di 4,1 giorni e nel 2024, attualmente è di 3,9 giorni", ha spiegato al nostro giornale l'assessore Onorato.