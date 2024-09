video suggerito

Giubileo, previsti 100mila pellegrini al giorno: no all’aumento del biglietto Atac ai grandi eventi Secondo Agostino Miozzo, coordinatore dell’accoglienza per il Vaticano, il costo del biglietto Atac potrebbe non aumentare a 2 euro nei giorni dei grandi eventi in programma per il Giubileo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il Giubileo 2025 è previsto l'arrivo di 100mila pellegrini al giorno. In totale i visitatori attesi nella Capitale durante l'anno santo sono tra i 30 e i 35 milioni (nel 2023 sono arrivati in città circa 25 milioni di turisti). I picchi, ovviamente, saranno registrati in corrispondenza dei grandi eventi, in tutto 35, e soprattutto nei giorni del Giubileo dei giovani che si terrà tra il 28 luglio e il 3 agosto, con le mega adunate previste a Tor Vergata, nei pressi della Vela di Calatrava.

Secondo Agostino Miozzo, coordinatore dell'accoglienza per il Vaticano, "Tor Vergata è un’area enorme, 170 ettari. Così abbiamo previsto un gigantesco piano per la mobilità. Non che si possa raddoppiare la metro, nemmeno mago Merlino potrebbe. Ma è stato previsto un piano che tiene insieme fattori come metro, bus e le migliaia di pullman che arriveranno a destinazione. Molti pellegrini arriveranno con la metro a 6 chilometri di distanza, poi si faranno una bella passeggiata in un percorso protetto, studiato e già collaudato nel 2000, con assistenza sanitaria, logistica e distribuzione di acqua". Così Miozzo nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

E quanto all'aumento del costo del biglietto Atac per bus e metro? Secondo Miozzo è necessario, ma per il Giubileo il costo potrebbe non aumentare nelle giornate dei grandi eventi. "Il tema dell’aumento dei prezzi è annoso e sarà inesorabile se vogliamo che Atac mantenga un livello di servizio compatibile con una Capitale. Per il Giubileo si stanno studiando forme di agevolazione sul costo del biglietto che potrebbero interessare alcuni eventi, ad esempio il Giubileo dei giovani. In questi casi stiamo valutando l’ipotesi di mantenere il prezzo del biglietto al livello attuale".

Come abbiamo scritto, il Comune di Roma ha proposto un aumento per tutti, cittadini e turisti, del costo del biglietto Atac a 2 euro. La Cgil, invece, ha proposto di lasciare invariato il prezzo a 1,5 euro per i residenti, per chi studia e lavora a Roma, e di aumentarlo a 2 euro per visitatori e turisti.