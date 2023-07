Guasto sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Roma: ritardi di un’ora Un guasto alla linea elettrica tra Orvieto e Civitella D’Agliano ha provocato forti ritardi sulla Linea dell’Alta Velocità.

A cura di Alessia Rabbai

Ritardi di circa un'ora per un guasto sulla linea dell'Alta Velocità che collega Milano a Roma. Il disservizio si è registrato nella mattinata presto di oggi, lunedì 31 luglio. Secondo le informazioni apprese a causarlo è stata un'avaria della linea elettrica alle centraline tra Orvieto, in provincia di Terni e Civitella D'Agliano, nel Viterbese, nel territorio tra Lazio e Umbria. La circolazione dunque lungo la tratta che passa per Firenze risulta fortemente rallentata.

Erano circa le ore 8.30 quando si è verificato il guasto, che ha provocato forti ritardi, fino a un'ora. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono intervenuti sul posto e sono al lavoro da stamattina, per risolvere il guasto nel minor tempo possibile, affinché la circolazione torni al più presto alla normalità. Inevitabili i disagi alla circolazione per i passeggeri a bordo dei treni in transito. Alle ore 14 Rfi ha comunicato che "la circolazione è tornata regolare in direzione Firenze, mentre resta rallentata in direzione Roma – si legge in una nota – I treni Alta Velocità in direzione Roma sono instradati sulla linea convenzionale tra Chiusi e Orte con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti".

Treni Alta Velocità Milano-Roma: ritardi e limitazioni di percorso

Il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) oggi termina la corsa a Orvieto. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) fino a Orvieto, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10). Treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:48)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10)

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Fiumicino Aeroporto (14:07)

• FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:34)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:22)