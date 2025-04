video suggerito

Gualtieri: “Roma ha offerto al mondo intero una prova straordinaria di capacità organizzativa” Secondo il sindaco Roberto Gualtieri, in occasione dei funerali di papa Francesco la città di Roma “ha offerto al mondo intero una prova straordinaria di capacità organizzativa, coesione e senso civico”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Nessun incidente, per fortuna, e nessuna criticità. Sia a piazza San Pietro e via della Conciliazione, per i funerali di papa Francesco, sia durante il tragitto del corteo funebre del Pontefice fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, dov'è sepolto. Nonostante la partecipazione di 400mila persone alla cerimonia, tutto si è svolto regolarmente e senza problemi. Per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la città "ha offerto al mondo intero una prova straordinaria di capacità organizzativa, coesione e senso civico".

Il primo cittadino ha espresso gratitudine "a tutte le istituzioni, al Governo, al Prefetto Giannini, al Questore Massucci, al Capo della Protezione Civile nazionale Ciciliano, alle forze di polizia e alle forze armate, alla Regione e alla Città Metropolitana". E ancora, ha aggiunto Gualtieri, "un grazie di cuore a tutte le strutture di Roma Capitale, al Centro Operativo Comunale, alla nostra Protezione Civile capitolina e ai suoi tanti volontari, alla Polizia Locale, ad Atac, Ama e Acea: un sistema coordinato che ha lavorato instancabilmente, con professionalità e dedizione, per contribuire alla piena riuscita di un evento planetario di straordinario significato spirituale e di grandissima complessità logistica, che per di più si è intrecciato con il Giubileo degli adolescenti e con le celebrazioni del 25 aprile".

Con il suo volto più bello, "in un omaggio al Santo Padre che tanto l’amava, Roma ha saputo accogliere, in sicurezza e ordine, i tantissimi fedeli e rappresentanti dei Paesi di ogni parte della Terra, mostrando una volta di più il suo carattere di Capitale moderna e di città universale, aperta e inclusiva".

Secondo Gualtieri si tratta di un'eccezionale "prova di efficienza, spirito di servizio e collaborazione tra istituzioni rende onore a Roma e all’Italia intera, confermando la nostra capacità di affrontare le sfide più difficili con impegno e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va anche a tutta la cittadinanza di Roma, che ha dimostrato comprensione, rispetto e solidarietà, contribuendo in modo decisivo alla riuscita di un evento che passerà alla storia e tributando uno straordinario omaggio di amore e riconoscenza al suo Vescovo, a cui i romani hanno voluto così bene".