video suggerito

Quando e come si può visitare la tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore Fedeli e pellegrini possono visitare la tomba di Papa Francesco da domenica 27 aprile 2025. La basilica di Santa Maria Maggiore è aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 19 con ingresso libero per visite e messe. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tomba di Papa Francesco visitabile a partire da domenica 27 aprile 2025. La basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, dov'è sepolto Bergoglio, è regolarmente aperta con il consueto orario delle messe e delle visite tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19 con ingresso libero e con ultimo ingresso alle ore 18,30. Fedeli e pellegrini potranno visitarla e pregare per il Pontefice in occasione del Giubileo 2025 in corso, approfittando anche del fatto che Santa Maria Maggiore è una della quattro basiliche papali e si può varcare la Porta Santa. Si attendono centinaia di migliaia di visitatori.

La basilica di Santa Maria Maggiore è rimasta chiusa sabato 26 aprile, giornata in cui sono stati celebrati i funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro ai quali ha fatto seguito un corteo funebre, che si è snodato per circa 7 chilometri a passo d'uomo per le strade della città. Il feretro del Santo Padre ha raggiunto la basilica sul colle Esquilino, dov'è stato tumulato tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza sul lato sinistro della navata, vicino all'altare di San Francesco.

Giorni e orari d'apertura della basilica di Santa Maria Maggiore per visitare la tomba di Papa Francesco

La basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, dov'è sepolto Bergoglio, è regolarmente aperta con il consueto orario delle messe e delle visite tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19 con ingresso libero e con ultimo ingresso alle ore 18,30. Il Polo Museale Liberiano è aperto da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30. Il Museo Storico Liberiano, la Loggia delle Benedizioni, la Sala dei Papi, la Scala del Bernini e gli Scavi Archeologici sono visitabili acquistando un biglietto al desk accoglienza o con prenotazione all'indirizzo e-mail: visitemuseo.smm@basilica.va.

La tomba di Papa Francesco

La tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco nel testamento ha dato indicazione sulla sua sepoltura. Il suo desiderio era quello di riposare non nelle Grotte Vaticane, ma a Santa Maria Maggiore, alla quale era molto legato e dove si recava a pregare l'icona mariana della Salus Populi Romani prima e dopo i suoi viaggi. La tomba di Papa Francesco si trova sulla sinistra della navata, entrando dall'ingresso principale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, vicino all'altare di San Francesco.

Dalle foto prima della tumulazione e dal progetto reso noto dalla Sala stampa vaticana il loculo è di marmo ligure chiaro, molto semplice, senza decorazioni particolari. Sulla parete verticale c'è la riproduzione della croce pettorale di Bergoglio e alla base la scritta "Franciscus". La salma del Pontefice è chiusa all'interno di una bara di legno chiaro semplice con i paramenti liturgici: inossa la casula, una veste liturgica rossa, ha la mitra bianca sul capo e un rosario tra le mani.