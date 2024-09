video suggerito

Grosso incendio in via Collatina a Roma: fiamme vicino alle auto, strada chiusa Via Collatina è chiusa tra via di Salone e via Cicali per un incendio di sterpaglie a bordo strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

A cura di Alessia Rabbai

Il fumo che si vede in lontanaza per l'incendio su via Collatina

Un grosso incendio è divampato in via Collatina a Roma. Il rogo si è sprigionato intorno alle ore 14 del pomeriggio di oggi, domenica primo settembre. A bruciare sono sterpaglie lungo il bordo della carreggiata nel territorio della periferia Est della Capitale. Le fiamme e il fumo, che si sono propagati nell'area circostante, hanno reso difficile la viabilità. Per questo motivo nel primo pomeriggio gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, arrivati sul posto con diverse pattuglie del VI Gruppo Torri, hanno chiuso via Collatina, tra via di Salone e via Cicali.

Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Inevitabili i disagi alla circolazione. Al momento non ci sono né feriti né intossicati. Continuano i roghi nella Capitale Roma brucia da settimane.



