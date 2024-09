Esplodono bombole d’ossigeno su un furgone ad Aprilia: grave il conducente È grave un uomo rimasto coinvolto in un’esplosione con incendio tra Nettuno e Velletri. Ad esplodere le bombole d’ossigeno che trasportava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La carcassa del furgone esploso (Dalla pagina Facebook del Comitato di quartiere Campoverde)

Esplosione con incendio lungo la strada che si snoda tra Nettuno e Velletri, in provincia di Roma. Un furgone ha preso fuoco, a causa dell'esplosione di bombole d'ossigeno che trasportava e il conducente è rimasto gravemente ferito. Per l'uomo è stato necessario ricorrere a cure mediche urgenti, date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche.

Secondo quanto ricostruito finora l'uomo era al momento dell'incidente era alla guida del furgone e stava percorrendo la strada nel territorio della provincia di Roma, quando improvvisamente delle bombole d'ossigeno sono esplose e ne è nato un incendio. A dare l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza è stato il personale sanitario, che è giunto in pochi minuti con diversi mezzi di soccorso.

L'uomo è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Giunto al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti di rito. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute, né se rischia di morire, ma sarebbe grave. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale.

L'esplosione è stata udita chiaramente dai residenti delle abitazioni circostanti, che si sono spaventati e si sono chiesti cosa fosse successo. "Io abito lì vicino – spiega un'utente in un gruppo Facebook – ho chiamato subito i vigili del fuoco e l'ambulanza. Ma le esplosioni hanno generato il panico". Un altro risponde: "Io l'ho sentita da Campoverde l'esplosione". Su Facebook i cittadini hanno pubblicato foto e video. Le fiamme hanno ridotto il furgone ad un groviglio di lamiere, fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo per potersi salvare.