Ragazzo in monopattino investito da un furgone, è grave: caccia al pirata della strada

Grave incidente questa mattina a Frosinone: un ragazzo che percorreva la regionale Monti Lepini a bordo di un monopattino è stato investito verso le 11 dal conducente di un furgone che è scappato senza prestare soccorso. Le condizioni del giovane sono molti gravi: portato in codice rosso all'ospedale Spaziani di Frosinone, è ricoverato in prognosi riservata. L'impatto con il furgone lo ha scaraventato contro il lunotto di una Land Rover ferma al semaforo, alla cui guida c'era una donna che si è subito precipitata ad aiutare il ragazzo, dando l'allarme e chiamando i soccorsi.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale e le volanti della Questura di Frosinone per ricostruire la dinamica dell'incidente e soprattutto rintracciare il conducente del furgone che è scappato. Gli agenti sospettano che il furgone si sia diretto verso il casello dell'autostrada A1, per questo stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'incidente, infatti, è avvenuto al semaforo che poi da Frosinone porta al casello autostradale.

Come detto, la dinamica è in fase di accertamento. Da capire come mai il conducente del furgone abbia investito il ragazzo, e se l'incidente sia stato frutto di una manovra azzardata, di una distrazione o altro. Che non si sia accorto di quanto accaduto pare improbabile: l'impatto è stato molto forte, con il ragazzo sbalzato sull'altra auto, ed è impossibile che chi lo ha investito non si sia reso conto della gravità dell'accaduto. Non è chiaro se il giovane, le cui condizioni sono apparse da subito molto gravi, sia in pericolo di vita o meno.