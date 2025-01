video suggerito

Grossa perdita d'acqua da un tombino a Roma: la strada si allaga alla Garbatella "Aiuto, c'è un tombino che perde acqua e la strada è allagata". L'allarme lanciato dai residenti alla Garbatella, carabinieri sul posto.

A cura di Beatrice Tominic

La perdita d'acqua alla Garbatella.

La segnalazione è partita verso le ore 9 della mattina di oggi, sabato 25 gennaio 2025. "Aiuto, c'è una grossa fuoriuscita d'acqua da un tombino stradale, la strada è già un lago", hanno detto i residenti della Garbatella che si sono accorti di quanto stava succedendo. E sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale.

I carabinieri sul luogo della perdita.

Perdita alla Garbatella: cosa è successo

Non è ancora chiaro cosa sia successo. Quello che è certo è che alcuni residenti si sono svegliati nella mattina di oggi, sabato 25 gennaio 2025, con la strada allagata. In particolare, ad essere invaso dall'acqua, è stato largo Randaccio nel quartiere della Garbatella. Non appena si sono resi conto di quanto stava succedendo, hanno immediatamente segnalato la situazione chiamando il numero di emergenza unico 112.

Sul posto sono subito arrivati i militari della stazione di Garbatella che hanno provveduto ad attivare Acea e Roma Capitale. Al momento nessuna persona è stata evacuata e anche l'erogazione idrica alle abitazioni circostanti sembra essere assicurata.