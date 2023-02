Gravi 5 giovani dopo incidente a Fiano Romano: 22enne alla guida positivo all’alcol test Tragedia sfiorata per 5 giovani tra i 18 e i 22 anni, finiti in ospedale dopo un incidente sulla via Tiberina a Fiano Romano tra il 3 e il 4 febbraio. Il conducente è positivo all’alcol test.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco sull’incidente a Fiano Romano

È risultato positivo all'alcol test il ventiduenne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente stradale lungo la via Tiberina a Fiano Romano, in cui sono rimasti feriti gravemente cinque ragazzi di età tra i diciotto e i ventidue anni, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio. Come riporta Il Messaggero, il conducente neopatentato, sottoposto all'alcol test è risultato positivo, con valori contenuti. I cinque ragazzi hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Soccorsi sono stati trasportati in ospedale, hanno riportato ferite e traumi seri in diverse parti del corpo, ma fortunatamente da quanto si apprende non rischiano la vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Rieti, che hanno ascoltato diverse persone e la vorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incidente a Fiano Romano è l'ennesimo in cui sono rimasti coinvolti giovanissimi: l'ultimo, con esito ben più drammatico, quello avvenuto lo scorso 27 gennaio sulla via Nomentana a Fonte Nuova, dove cinque giovanissimi sono morti e un sesto è rimasto gravemente ferito.

L'incidente a Fiano Romano con 5 ragazzi feriti

I fatti risalgono intorno alle ore 3 quando i cinque ragazzi stavano tornando a casa, dopo aver trascorso la serata in un pub. Secondo quanto ricostruito finora erano a bordo di una Volkswagen Polo, che ha sbandato dopo una curva ed è finita contro un albero, per poi invadere la corsia opposta di marcia e terminare il tragitto contro un secondo albero. L'impatto è stato violento, per estrarre i giovani dalla macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno tirati fuori dalle lamiere. Tutti sono stati affidati al personale sanitario, che li ha trasportati con l'ambulanza in codice rosso in vari ospedali. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Monterotondo, che hanno svolto i rilievi di rito. Accertamenti in corso per verificare la velocità con la quale viaggiava la macchina e per capire le cause che abbiano provocato il sinistro. Non si esclude che la macchina possa aver riscontrato un guasto.