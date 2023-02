Ancora sangue sulle strade nel Lazio, incidente nella notte: gravi 5 ragazzi tra 16 e 22 anni Un’automobile si è schiantata, nella notte tra venerdì 3 febbraio e sabato 4 febbraio, contro un grosso albero lungo la via Tiberina a Fiano Romano, provincia di Roma.

A cura di Enrico Tata

Ancora un grave incidente nella notte sulle strade del Lazio e ancora una volta coinvolti ragazzi giovanissimi. Sono ricoverati in gravi condizioni al policlinico Gemelli e all'ospedale Sant'Andrea cinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni. La loro automobile si è schiantata, nella notte tra venerdì 3 febbraio e sabato 4 febbraio, contro un grosso albero lungo la via Tiberina a Fiano Romano, provincia di Roma.

Sul posto sono arrivati, intorno alle 3 di notte, i pompieri della squadra di Montelibretti e Fiano Romano. I vigili del fuoco hanno estratto tutti i ragazzi a bordo dell'auto rimasti incastrati tra le lamiere. Come detto si tratta di cinque ragazzi tra i 16 e i 22 anni, tutti trasportati in ambulanza al pronto soccorso, quattro di loro in codice rosso. I carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di chiarirne le cause.

La scorsa settimana l'incidente in cui hanno perso la vita 5 ragazzi a Roma

Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, di 21 anni, Giulia Sclavo e Flavia Troisi, 17 anni. Questi i nomi delle vittime di un terribile incidente avvenuto nella notte dello scorso 27 gennaio sulla Nomentana, Roma, all'altezza di Fonte Nuova. L'automobile su cui viaggiavano (in sei), una Fiat 500, si è staccata dall'asfalto, è andata a sbattere prima contro un palo della luce e poi contro un albero e infine si è ribaltata diverse volte prima di terminare la sua corsa. I ragazzi si trovavano insieme per festeggiare il compleanno di Flavia, una delle vittime. Leonardo è l'unico dei sei ragazzi a bordo che è riuscito a salvarsi.