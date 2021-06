Mattinata da incubo per tanti pendolari nella capitale, rimasti intrappolati nel traffico del GRA a causa di un sinistro che ha paralizzato il quadrante Est e Sud dell'anello stradale. Un grave incidente è avvenuto poco prima delle 7.00 del mattino di oggi – lunedì 21 giugno – sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Da quanto si apprende sono rimaste coinvolte due vetture e un camion, e i conducenti sono rimasti feriti. Non si conoscono le loro condizioni ma sul posto, oltre il personale della Polizia Stradale, sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. Inevitabili le conseguenze alla circolazione con lunghe code tra l'uscita per Ciampino e via Prenestina. Ancora da stabilire le cause del sinistro sono in corso i rilievi al termine dei quali saranno rimossi i mezzi incidentati. Segnalato un altro incidente in via Boccea, con rallentamenti all'altezza di via Bra in direzione del centro.

Incidente mortale a Vermicino: morto un 53enne

Ancora sangue sulle strade di Roma nel weekend. In località Vermicino, alla periferia Sud della Capitale, un uomo di 53 anni è rimasto ucciso nello schianto tra la sua moto e un'automobile. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'altra motocicletta. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso: troppo gravi le ferite riportate dall'uomo nello schianto con l'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità in quanto accaduto.