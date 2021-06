in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 20 giugno, in un tragico incidente avvenuto tra due motociclette e un'automobile nella zona Vermicino, al confine tra Roma e Frascati. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica. Il 53enne, soccorso poco dopo lo schianto, non ce l'ha fatta per la gravità delle ferite riportate nel violento impatto col suolo.

Lo scontro, per motivi non ancora del tutto chiariti, è avvenuto in via Mola Cavona, poco prima di Frascati, intorno alle 17. La vittima era in sella a un Suzuki, risultano coinvolte un'altra motocicletta, una Ducati, e un'automobile, una Dacia Duster. Lo schianto è avvenuto all'altezza del civico 31, nei pressi dell'ingresso di una villetta. La dinamica è ancora in via di definizione, ma al momento, secondo una prima ricostruzione, non si esclude che uno dei veicoli abbia improvvisamente impegnato la carreggiata, tagliando la strada agli altri due che nel frattempo arrivavano, probabilmente ad alta velocità.

Nell'impatto il 53enne, residente a Rocca Priora, è stato disarcionato dalla Suzuki ed è finito violentemente a terra; ha riportato lesioni gravissime, i sanitari del 118 arrivati sul posto, dopo un estremo tentativo di rianimarlo, hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Non desterebbero invece preoccupazione le condizioni dell'altro motociclista e dell'autista dell'automobile. Nella zona non ci sarebbero videocamere di sorveglianza, sarebbero stati ascoltati dagli agenti alcuni testimoni.