video suggerito

Grave incidente sul Monte Scalambra, operai travolti dai mezzi di lavoro: gravi tre boscaioli L’incidente è avvenuto questa mattina in una zona impervia del Monte Scalambra, tanto che le squadre di soccorso hanno dovuto raggiungere a piedi il luogo dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nella mattinata di oggi sul Monte Scalambra, nel territorio del comune di Serrone. Un gruppo di operai addetti al taglio degli alberi si è ribaltato con i mezzi di lavoro su cui viaggiava in una zona impervia della boscaglia. Diversi i boscaioli feriti, di cui tre in gravissime condizioni. Quest'ultimi sono stati intubati e trasferiti in ospedale con l'eliambulanza. Ricoverati, la loro prognosi è riservata. Anche altri lavoratori sono rimasti feriti nell'incidente, ma con lesioni meno gravi.

I boscaioli sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco e dalle squadre di soccorso, che hanno dovuto avvicinarsi a piedi al luogo dell'incidente, impossibile da raggiungere con i mezzi. Quando sono arrivati sul luogo hanno intubato i tre feriti e li hanno issati con le barelle sugli elicotteri, che hanno calato un argano per recuperarli.

Sul posto dell'incidente sono arrivati, per i rilievi del caso, i carabinieri forestali. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che i tre boscaioli siano rimasti feriti mentre con i mezzi di lavoro raggiungevano una zona del bosco per tagliare gli alberi. A causa delle condizioni del terreno, i mezzi si sono ribaltati, causando numerosi feriti, di cui i tre che versano ancora in condizioni molto gravi. Le indagini sono in corso per capire con certezza la dinamica dell'incidente, ma soprattutto se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. Al momento i tre boscaioli sono ancora in ospedale, con i medici dell'ospedale di Tor Vergata che li hanno presi immediatamente in carico. Non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno.