Grave incendio a Frosinone, a fuoco azienda di rifiuti: il fumo arriva sulla Monti Lepini

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Paura oggi a Frosinone, per un violento incendio che dal primo pomeriggio di oggi è divampato presso lo stabilimento Mazzocchia, in via Enrico Fermi. Per cause ancora da chiarire, una delle aree di produzione del sito – specializzato nella costruzione e vendita di camion per la raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti urbani – ha preso fuoco poco dopo le 14. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell'ordine, che in questo momento stanno cercando di spegnere l‘incendio. Una vasta colonna di fumo nero si è alzata sulla zona a ridosso della strada regionale Monti Lepini. I danni, per ora, non sono ancora quantificati, ma potrebbero essere ingenti.