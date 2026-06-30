Gommone lasciato acceso a Torre Astura: prima l’ipotesi del proprietario disperso, poi i traffici illeciti

Nell’area protetta del Poligono Militare di Nettuno, a Torre Astura, è stato trovato un gommone con motore in posizione di navigazione e le luci accese, ma con nessuno a bordo.

Il gommone spiaggiato a Torre Astura, nel comune di Nettuno

Un gommone spiaggiato nell'area naturale del Poligono Militare di Nettuno, nei pressi di Torre Astura, ma con nessuno a bordo. È il mistero che dalla tarda serata di ieri, lunedì 29 giugno, sta impegnando la Capitaneria di Porto di Anzio e la Polizia Militare, nel tentativo di risalire al proprietario dell'imbarcazione e alla natura dell'arenamento. La barca è stata ritrovata con la batteria attaccata, le luci accese e il motore in posizione di navigazione, destando allarme sin dai primi istanti.

Ma a distanza di circa 16 ore dal ritrovamento, le ricerche di eventuali dispersi si sono ormai interrotte, visto che nessuno ha avanzato una denuncia per persone scomparse. Come appreso da Fanpage.it, la prossima mossa della guardia costiera è quella di aspettare fino a domani, prima di coinvolgere la polizia e vagliare anche le ipotesi che il piccolo natante da diporto sia stato usato per traffici illeciti o che sia arrivato sulla costa dopo un tentativo di furto.

Il gommone spiaggiato a Torre Astura, nel comune di Nettuno

Ricerche via terra, aria e mare ma nessuna denuncia

La segnalazione è arrivata intorno alle 20.30 di ieri lunedì 29 giugno alla Sala Operativa della guardia costiera. Subito il gommone è stato ispezionato, constatando la posizione di navigazione del motore. Nello stesso momento è partita anche la richiesta alla Direzione Marittima di Civitavecchia, per far levare in volo l'elicottero sul tratto di mare antistante il sito storico fortificato nel territorio del comune di Nettuno. Le operazioni si sono protratte fino alle 3 di notte di oggi martedì 30 giugno, per poi ricominciare via mare alle prime luci dell'alba e interrompersi verso le 13. In questa seconda fase sono stati impiegati anche i mezzi specializzati della guardia costiera di Anzio. Per fare luce sul mistero, la Capitaneria di Porto ha divulgato alcune foto del mezzo, chiedendo la collaborazione di tutti i cittadini per poter risalire al legittimo proprietario. Ma fino ad ora nessuno si è fatto avanti.