Globe Theatre a rischio abbattimento, una perizia stabilirà se verrà recuperato o ricostruito Saranno i risultati di una perizia tenica a decidere le sorti del Globe Theatre di Villa Borghese, che rischia di essere abbattutto dopo un crollo e inagibile. Verrà recuperato oppure demolito e ricostruito.

A cura di Alessia Rabbai

Una perizia tecnica per valutare se sia possibile recuperare il Globe Theatre oppure se sia necessario demolirlo e ricostruirlo daccapo. Di questo si è parlato giovedì pomeriggio 12 ottobre in Campidoglio, dove si è svolta una riunione sul futuro del "Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti", che rischia di essere abbattuto, ancora inagibile dopo il crollo del 2022. Una scala ha infatti ceduto a settembre dello scorso anno durante la visita di una scolaresca, con un bilancio che è stato di dodici feriti, tra i quali sette studenti minorenni.

All'incontro di oggi erano presenti l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor il capo di Gabinetto Alberto Stancanelli e Fondazione Proietti c'erano la moglie dell'attore Sagitta e le sue due figlie Susanna e Carlotta, insieme all’organizzatore Alessandro Fioroni. Presenti anche Pierluigi, Claudio e Stefano Toti della fondazione. Ad intervenire anche il maestro e direttore artistico Nicola Piovani.

Una perizia tecnica sul Globe Theatre

È stato un incontro quello in Campidoglio in cui l'obiettivo era appunto discutere delle sorti del Globe Theatre di Villa Borghese, tutti i presenti si sono mostrati interessati a volerlo preservare e salvaguardare per quanto possibile, date le criticità della struttura. Il Globe Theatre infatti rappresenta un importante simbolo del patrimonio artistico e culturale della Capitale. Saranno dunque in ogni caso necessari degli interventi concreti da mettere in atto per poterlo restituire di nuovo ai cittadini in tutta la sua bellezza, ma soprattutto in sicurezza. Per questo la decisione che è emersa dall'incontro è quella di sottoporlo ad una perizia tecnica, per valutare se sia possibile recuperare la struttura esistente o se sia invece necessario abbatterla e ricostruirla completamente.

"Il Globe Theatre è un prezioso patrimonio culturale della nostra città e Roma Capitale intende fare tutto il possibile perché questa esperienza non vada perduta e venga preservata – ha dichiarato l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor – Ma per fare questo si deve procedere nel modo corretto, facendo in modo anzitutto che venga garantita la sicurezza di tutti, spettatori, attori e maestranze. La parola ora agli ingegneri, quindi, che dovranno appurare quali sono le reali condizioni della struttura e quali siano le migliori soluzioni per poter continuare a far vivere la magia della struttura sognata da Gigi Proietti".