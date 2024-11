video suggerito

Gli rubano lo zaino mentre è in auto, fermo nel traffico: arrestato 48enne Ha approfittato della coda di traffico per rubare uno zaino che era appoggiato sui sedili posteriori dell’automobile: arrestato un 48enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava in automobile, in coda, a pochi passi dalla stazione Termini, bloccato nel traffico cittadino della capitale. Quando è stato derubato da un passante che ha aperto lo sportello e ha portato via con sé uno zaino. È successo la sera scorsa a Roma, a pochi passi dal grande snodo ferroviario della stazione Termini. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri.

Furto nell'auto in coda nel traffico: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche sera fa, nella zona centrale della stazione, a pochi passi da Roma Termini. Si trovava in via Gioberti, incolonnato nel traffico cittadino, bloccato in fila con tante auto davanti a sé. Macchina col motore acceso, si trovava alla guida. Eppure questo non è bastata ad evitargli il furto dello zaino, che si trovava riposto sui sedili posteriori.

Mentre era imbottigliato nel traffico, un uomo di 48 anni, una persona senza fissa dimora già nota alle forze dell'ordine, approfittando delle auto incolonnate per il forte traffico, si è avvicinato all'automobile e ha aperto lo sportello posteriore di una delle macchine. All'interno dell'automobile ha trovato uno zaino, lo ha preso e si è dato alla fuga.

L'arresto

La scena non è passata inosservata ai carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, che erano impegnati in un controllo alla circolazione stradale. Una volta notato quanto stava avvenendo, sono intervenuti. I militari hanno immediatamente bloccato il quarantottenne dopo un breve inseguimento, trovandolo ancora in possesso dello zaino. Hanno restituito la refurtiva alla vittima, che ha formalizzato la denuncia: il quarantottenne è gravemente indiziato del reato di furto aggravato: dopo l'arresto è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.